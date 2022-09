Aufatmen am Energiemarkt: Strom- und Gaspreise stürzen rapide ab

Gasspeicherziele vorzeitig erreicht

Mit Blick auf die russischen Gaslieferungen stellt der Experte vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) zugleich fest: "In der Öffentlichkeit und an den Märkten überrascht Russlands Hinhaltetaktik offenbar nur noch wenig. Es ist auch davon auszugehen, dass viele Risiken – und auch das Risiko eines möglichen Ausfalls der Lieferungen – zu großen Teilen bereits eingepreist waren."

Keine Entwarnung für Endverbraucher

Es ist deshalb nicht ausgemacht, dass aus dem aktuellen Rückgang der Strompreise ein langfristiger Trend wird, im Gegenteil: Da an den Strombörsen sogenannte Termin-Kontrakte gehandelt werden, die Einkäufer also den Strom handeln, den sie in einem Jahr geliefert bekommen wollen, ist es durchaus möglich, dass die Preise bei neuerlichen Unsicherheiten am Markt abermals stark ansteigen.