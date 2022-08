Wirtschaftsministerium: Konjunktur dürfte weiter schwächeln

Die Gaskrise trübt die Konjunkturaussichten in Deutschland nach Einschätzung der Bundesregierung deutlich ein. Insgesamt habe sich die Wirtschaft hierzulande im ersten Halbjahr zwar besser entwickelt als von vielen Beobachtern erwartet, erklärte das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz am Freitag in seinem Monatsbericht.