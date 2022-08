Birkenstock baut neue Fabrik in Mecklenburg-Vorpommern

Der Schuhhersteller Birkenstock aus Linz am Rhein (Rheinland-Pfalz) hat am Mittwoch den Grundstein für sein neues Werk in Mecklenburg-Vorpommern gelegt. Im Industriepark Berlin-Stettin in der Stadt Pasewalk sollen "unter dem Strich" 110 Millionen Euro investiert werden, wie das Wirtschaftsministerium in Schwerin mitteilte. Im neuen Werk sollen Kunststoff- und Outdoorsandalen hergestellt werden.