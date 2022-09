Gas- und Energiekrise: Russland zweifelt an Weiterbetrieb von Nord Stream 1

Aktualisiert am 02.09.2022 - 13:39 Uhr

Aktualisiert am 02.09.2022 - 13:39 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Russland zweifelt an Weiterbetrieb von Nord Stream 1

Streit um Nord Stream 1: Nach Wartungsarbeiten zweifelt Russland nun gänzlich an der Pipeline – obwohl Gazprom zuletzt positive Signale sendete.

Widersprüchliche Signale aus Russland: Während der Staatskonzern Gazprom bereits die ersten Lieferungen über Nord Stream 1 ankündigt, zweifelt das russische Parlament auf einmal an der generellen Funktionsfähigkeit der Pipeline. Der Grund sei, dass nur eine Turbine in einer wichtigen Kompressorstation in Betrieb sei, sagt Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow.