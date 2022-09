Erfolg für Edeka vor Gericht: Coca-Cola muss vorerst weiterhin liefern

Edeka spricht von "einseitigem Vertragsbruch"

Edeka ist dafür bekannt, seine Interessen bei Lieferanten eisern durchzusetzen und dafür auch mehrmonatige Lücken in den Regalen in Kauf zu nehmen. So streitet das Unternehmen aktuell auch mit dem US-Konzern Mondez, der beispielsweise Milka-Schokolade herstellt, über die Preise. In der Vergangenheit gab es etwa Auseinandersetzungen mit Pepsico und dem Fruchtsafthersteller Eckes-Granini.