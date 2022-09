Entlastungspaket: Das kritisieren die Top-Ökonomen am Ampel-Plan

Hilfen fangen wirtschaftlichen Schock teils auf

Dullien kritisiert aber auch, dass es noch keine konkreten Pläne für die Entlastung der Millionen an Menschen gibt, die im Winter ihre Wohnungen mit Gas heizen müssen. Er begrüßt zwar, dass die Regierung einen Prüfauftrag für eine Preisobergrenze für einen Grundverbrauch in das Papier aufgenommen hat – weitere Schritte fehlen aber.

Ökonomen fordern Preisdeckel auch beim Gas

"Damit bleiben Anreize zum Stromsparen erhalten. Ein ähnliches Modell bietet sich auch für den Gasverbrauch an", so der ZEW-Präsident am Sonntag. Er betont allerdings, dass dies nicht darin enden dürfte, dass die Strom- und Gaspreise zu günstig für Verbraucher werden. In diesem Fall würde die Nachfrage und damit auch der Preis, den die Regierung subventionieren müsste, steigen.