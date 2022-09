Gaskrise: Achtung! Jede zweite Preiserhöhung ist nicht zulässig

An welches Erlebnis denken Sie da?

In den Sommerferien kam eine alleinerziehende Mutter zu mir, Frührentnerin, mit einem Sohn im Teenageralter. Der möchte natürlich ab und zu abends ausgehen oder mit seinen Freunden für einige Tage in den Urlaub fahren. Doch mit den neuen Abschlägen konnte sie das schlicht nicht bezahlen. Sie hat bitterlich geweint, das tat mir sehr leid. Wir leisten hier zunehmend nicht nur Energieberatung, sondern auch soziale Arbeit.