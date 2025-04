Weniger Geflüchtete in der EU

Grenzkontrolle: Weniger Schutzsuchende stellen einen Asylantrag in Deutschland. (Archivbild) (Quelle: Patrick Pleul/dpa/dpa-bilder)

Deutschland hat im ersten Quartal 2025 den ersten Platz als wichtigstes Zielland für Asylsuchende in der EU abgegeben. Laut einem vertraulichen Bericht der EU-Komission, aus dem die "Welt am Sonntag" zitiert, wurden zwischen Januar und März 2025 insgesamt 37.387 Asylanträge in Deutschland gestellt. Das sind 41 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.