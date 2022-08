Würdigungen zum Tod von Michail Gorbatschow: "Ein mutiger Überzeugungstäter"

Gorbatschow war am Dienstag mit 91 Jahren nach langer schwerer Krankheit in Moskau gestorben. Er habe sich zwar während der Coronapandemie zur Beobachtung im Krankenhaus befunden, meldete Interfax. Er sei aber nicht an dem Coronavirus gestorben, sondern an den Folgen von Alter und Krankheit, hieß es.