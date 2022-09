Russland: Abschied von Michail Gorbatschow (†91) ohne Pomp und ohne Putin

Orbán reist nach Moskau

Es gibt allerdings auch einige Unterschiede zu vorangegangenen Beerdigungen früherer Staatschefs. So wird es etwa anders als nach dem Tod des russischen Präsidenten Boris Jelzin (1931–2007) kein Staatsbegräbnis geben. Es waren bis auf eine Ausnahme keine führenden Politiker der EU zu dem Begräbnis erwartet.

Nur der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán kündigte kurzfristig am Samstag an, dass er an der Trauerfeier teilnehmen werde. Er wolle Gorbatschow "die letzte Ehre erweisen", twitterte das Außenministerium. Der Kreml betonte umgehend, dass kein Treffen zwischen Orbán und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geplant sei.

Viktor Orbán, Ministerpräsident von Ungarn: Er reiste als einziger Staatschef aus der EU für die Trauerfeier nach Moskau. (Quelle: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa)

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan würdigte Gorbatschow in einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Nach Angaben des Kremls verwies Erdoğan in dem Gespräch auf dessen "bedeutende Rolle" in Russlands jüngster Geschichte und in der Welt.

Keine Einladung für Scholz

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) begründete seinen Verzicht an der Teilnahme damit, dass es keine Einladung gegeben habe. Deutschland war stattdessen durch den Geschäftsträger der Botschaft in Moskau vertreten, in mehreren Bundesländern wurde eine Trauerbeflaggung angeordnet.

Für viele ausländische Politiker wäre eine Teilnahme an dem Begräbnis ohnehin nicht möglich gewesen, weil sie von russischer Seite als Reaktion auf die westlichen Sanktionen mit Einreiseverboten belegt wurden. Gesperrt ist zudem der Luftraum in Russland für Flugzeuge aus "unfreundlichen EU-Staaten". Deshalb nahmen vor allem ausländische Botschafter und Diplomaten von Gorbatschow Abschied.

Putin besuchte Sarg schon früher

Auch Putin nahm nicht an der Beerdigung teil. Sein Sprecher Dmitri Peskow begründete dies mit Terminproblemen. Putin hatte Gorbatschow an dessen Sarg am Donnerstag die letzte Ehre erwiesen.

Der frühere Präsident und heutige Vizechef des Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, hingegen nahm bei der Trauerfeier teil und legte Blumen am Haus der Gewerkschaft nieder.

"Wir wurden ein komplett anderes Land"

Ein nationaler Trauertag wurde für den letzten Staatschef der Sowjetunion nicht ausgerufen, der das riesige Land von 1985 bis 1991 geführt hatte. Für den 2007 verstorbenen Boris Jelzin, den ersten Staatschef der Russischen Föderation hingegen schon.