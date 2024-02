Großbritannien kritisiert eine mögliche Offensive in Rafah. Angehörige der Hamas-Geiseln ziehen vor den Internationalen Gerichtshof. Alle Informationen im Newsblog.

Israelischer Minister: Kommen einem Geisel-Deal näher

14.01 Uhr: Laut Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant kommt die Regierung einem Abkommen mit der Hamas über die Rückkehr der verbliebenen israelischen Geiseln näher. "Wir sind in das Herz der empfindlichsten Orte der Hamas eingedrungen und nutzen ihre Informationen gegen sie", sagt er der "Times of Israel" zufolge.

Das israelische Militär habe "Raketen, Sprengstoff, Minen, viele Karten, Kommunikationsgeräten, Dokumenten, Computern, Festplatten" gefunden, daraus wurden nachrichtendienstliche Erkenntnisse abgeleitet. "Je mehr wir diese Operation vertiefen, desto näher kommen wir einem realistischen Abkommen, um die Geiseln zurückzubringen."

Ägypten, Katar und die USA bemühen sich derzeit darum, eine längere Feuerpause im Gaza-Krieg herbeizuführen. Im Rahmen eines Abkommens sollen in mehreren Phasen die noch immer im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln gegen palästinensische Gefangene in Israel ausgetauscht werden. Die Verhandlungen kommen derzeit nur schleppend voran.

Ägypten sendet Warnung an Hamas

13.43 Uhr: Ägypten hat die Hamas offenbar gewarnt: Die Terrororganisation müsse innerhalb von zwei Wochen einen Geisel-Deal mit Israel abschließen, sonst werde die israelische Armee eine Bodenoffensive in Rafah beginnen. Das berichtet das "Wall Street Journal". Die Stadt nahe der Grenze zu Ägypten ist der einzige Ort in dem Küstengebiet, in dem die Hamas noch die Kontrolle ausübt. Rund eine Million Binnenflüchtlinge haben seit Beginn der Offensive in der Stadt Schutz gesucht.

Die Hamas hatte Israel zuvor vor einem militärischen Vorgehen in Rafah gewarnt. Jeder Angriff könne die Verhandlungen zunichtemachen, zitierte der palästinensische Fernsehsender Al-Aksa, der als Sprachrohr der Islamisten gilt, am Sonntag ein nicht näher genanntes hochrangiges Hamas-Mitglied.

Großbritannien kritisiert Israels Vorgehen in Gaza: "Zutiefst besorgt"

11.17 Uhr: Großbritannien reiht sich in die Liste der Staaten ein, die vor einem militärischen Vorgehen Israels in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens warnen. Er sei "zutiefst besorgt über die Aussicht einer Militäroffensive in Rafah", erklärte der britische Außenminister David Cameron am späten Samstagabend auf der Plattform X. "Mehr als die Hälfte der Bevölkerung Gazas sucht in der Gegend Zuflucht", schrieb der frühere Premier. Die Priorität müsse auf einer sofortigen Feuerpause liegen, um Hilfslieferungen zu ermöglichen und Geiseln herauszubekommen. Danach müssten Fortschritte in Richtung einer dauerhaften Waffenruhe gemacht werden, forderte er.

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat der Armee am Freitag den Befehl erteilt, nun auch eine Offensive auf Rafah im südlichsten Teil des Gazastreifens vorzubereiten. Rafah nahe der Grenze zu Ägypten ist der einzige Ort in dem Küstengebiet, in dem die Hamas noch die Kontrolle ausübt. Eine Militäroffensive gilt dort als hochproblematisch, da weit mehr als eine Million Palästinenser vor den Kämpfen im Norden nach Rafah geflohen sind und dort auf engstem Raum Schutz suchen.

Netanjahu kündigt Korridor für Rafah-Flüchtlinge an

5.30 Uhr: Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat versichert, dass die israelische Armee den in der Stadt Rafah ausharrenden Zivilisten vor einem erwarteten Angriff einen sicheren Korridor einrichten wird. "Wir werden (...) der Zivilbevölkerung einen sicheren Weg aus der Stadt ermöglichen", sagte Netanjahu in einem am Samstag im US-Sender ABC News ausgestrahlten Interview. "Wir arbeiten einen detaillierten Plan dafür aus. Wir sind in dieser Sache nicht leichtfertig", betonte Netanjahu.