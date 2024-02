Die Hamas meldet Dutzende Tote nach israelischen Luftangriffen – auch Geiseln. Unterdessen macht Joe Biden einen Vorschlag. Alle Informationen im Newsblog.

Israel: Tunnel diente Hamas-Führer als Versteck

0.30 Uhr: Die israelische Armee ist nach eigenen Angaben auf ein verlassenes Versteck des Anführers der islamistischen Hamas im Gazastreifen, Jihia al-Sinwar, gestoßen. In dem Tunnelabschnitt unter der südlichen Stadt Chan Junis habe al-Sinwar mit seiner Familie und Hamas-Kämpfern gelebt, während über ihnen der Krieg tobte, teilte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari am Dienstagabend mit und veröffentlichte dazu ein kurzes Video von einem Rundgang durch das mutmaßliche Versteck.

Darin zeigt ein israelischer Soldat einen Raum, in dem al-Sinwar gewohnt habe, samt einem Tresor voller Banknoten in israelischer und US-Währung in Millionen-Höhe. Die Angaben zum Video ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen. Zu dem Komplex gehörten auch Toiletten und Duschen, eine Küche, wo sich Vorräte für eine lange Zeit befunden hätten, sowie ein Raum für Leibwächter samt Waffen und Munition. "Alles wurde hier zurückgelassen", sagt der Soldat.

Generalstabschef der israelischen Armee: "Jeder sollte eingezogen werden"

19.40 Uhr: Der Generalstabschef der israelischen Armee (IDF), Generalleutnant Herzi Halevi, hat sich für eine Verschärfung der Rekrutierungsregeln ausgesprochen. Das berichten israelische Medien wie "The Times of Israel" unter Berufung auf eine Pressekonferenz mit Halevi. Demnach sagte er, dass das Militär immer nach Wehrpflichtigen und Truppen "aus allen Teilen der israelischen Gesellschaft" gesucht habe.

Zu den Plänen der IDF, die Dienstzeit von Wehrpflichtigen und Reservisten in der Armee zu verlängern, aber nicht die Einberufung ultraorthodoxer Männer zu erzwingen, sagt Halevi: "In diesen herausfordernden Tagen ist eines ganz klar: Jeder sollte eingezogen werden, um das Zuhause zu beschützen." Man treibe Rekrutierungslösungen voran, um die Reihen der IDF zu füllen.

Der Krieg gegen die Terrororganisation Hamas, so Halevi, verdeutliche, dass es notwendig sei, die Rekrutierungsregeln zu verändern. "Wir haben eine historische Chance, die Rekrutierungsquellen für die IDF zu erweitern, und das in einer Zeit, in der der Bedarf sehr groß ist", sagt Halevi. Israelische Medien vermuten, dass er sich dabei möglicherweise auf den ultraorthodoxen und arabischen Teil der israelischen Gesellschaft bezieht.

Nach Hisbollah-Angriff: Israel beschießt Stellungen im Südlibanon

17.58 Uhr: Israelische Kampfflugzeuge haben nach Militärangaben Beobachtungsposten und andere Militäranlagen der schiitischen Terrororganisation Hisbollah im Südlibanon bombardiert. Die Angriffe erfolgten demnach im Umkreis von Hula, Jarun und fünf weiteren Orten. Zudem nahm israelische Artillerie aus Israel heraus Hisbollah-Stellungen im Südlibanon unter Feuer.

Wenige Stunden zuvor hatte die Hisbollah nach israelischen Angaben mit Panzerabwehrraketen auf die israelische Grenzstadt Kiriat Schmona geschossen. Dabei wurden zwei Personen verletzt (siehe Eintrag von 16.55 Uhr).

Hisbollah: Beschuss Israels endet erst bei Waffenstillstand in Gaza

17 Uhr: Die libanesische Terrororganisation Hisbollah will mit ihrem Beschuss auf Israel erst aufhören, wenn Israels "Aggression" gegen den Gazastreifen endet, wie deren Chef Hassan Nasrallah erklärt. Seine Gruppe werde die Feuergefechte nur dann einstellen, wenn für den Gazastreifen ein vollständiger Waffenstillstand erreicht werde. "An dem Tag, an dem die Schießerei in Gaza aufhört, werden wir auch die Schießerei im Süden einstellen", sagt er in einer Fernsehansprache.

Zwei Verletzte nach Hisbollah-Angriff in Israel