Die Wahl Donald Trumps hat auch Auswirkungen auf den Nahen Osten. Der frühere israelische Botschafter in Deutschland, Shimon Stein, befürchtet, dass der neue US-Präsident dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu freie Hand bei der Annexion der Westbank lässt. Deutschland spiele hingegen keine bedeutende Rolle in der Region.

Für die rechten und rechtsradikalen Kräfte um Benjamin Netanjahu ist ein Präsident Trump eine Erleichterung, das ist wahr. Die Personen, denen er die Nahostpolitik anvertrauen will, sind ausgesprochen pro-israelisch eingestellt, sind selbst Rechte. Zum Beispiel ist der designierte Botschafter Mike Huckabee ein starker Befürworter der Siedlungen im Westjordanland. Es ist also genauso gut möglich, dass Trump der Regierung Netanjahu freie Hand zur Annexion der Westbank gibt.

Weil es auf beiden Seiten keine neuen Angebote gibt. Solange sich weder Israel noch die Hamas bewegt, entfällt die Grundlage für Verhandlungen. Allerdings habe ich gerade in israelischen Zeitungen gelesen, dass Leute im Sicherheitsapparat der Auffassung sind, es sei an der Zeit, ein neues Angebot auf den Tisch zu legen. Netanjahu aber lehnt dieses Ansinnen nach wie vor ab.

Shimon Stein , geboren 1948 in Chaldera, ist ein israelischer Karrierediplomat. Mehrmals hatte er einen Posten in Deutschland inne, zuletzt als Botschafter zwischen 2001 und 2007. Er ist bekannt für seinen Freimut und sein kritisches Temperament.

Er hat drei weitere Gründe. Erstens will er die Wahl in Israel, die Ende 2026 ansteht, so lange wie möglich hinauszögern. Zweitens will er vermeiden, dass eine staatliche Kommission eingesetzt wird, die das Versagen am 7. Oktober 2023 untersucht. Bis heute hat er die Verantwortung dafür persönlich nicht übernommen. Und drittens kann er auf diese Weise seine Anklage wegen Korruption hinauszögern. Und schließlich bleibt seine Koalition intakt, solange Krieg herrscht. Denn für seine Koalition ist Gaza viel wichtiger als der Libanon.