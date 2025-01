Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Russland muss seinen bislang einzigen Marinestützpunkt im Mittelmeer aufgeben. Es gibt schon einen neuen Standort – der jedoch nicht nur für Putin zum Problem werden könnte.

Russlands Militärpräsenz in Syrien befindet sich in der Auflösung. Die einstige Schutzmacht des Ex-Diktators Baschar al-Assad steht vor den Trümmern ihres jahrzehntelangen Engagements. Die neuen Machthaber in Syrien wollen Russland nicht mehr von der eigenen Küste aus operieren lassen. Nun muss Wladimir Putin seine Streitkräfte verlegen. Als neuen Standort hat er sich wohl Libyen ausgesucht. Das könnte für Europa zum Problem werden – ist jedoch auch für Russland nicht ohne Hürden.

Nach dem Sturz von Assad war länger unklar, wie es für die russischen Truppen in Syrien weitergehen würde. Doch nun hat Syrien einseitig einen Vertrag aufgekündigt, der Moskau die Nutzung des Hafens von Tartus übertragen hatte. Das Abkommen von 2019 war auf 49 Jahre ausgelegt und verschaffte Russland einen direkten Zugang zum Mittelmeer.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung hat auch der diplomatische und wirtschaftliche Druck der EU auf die neuen Machthaber in Damaskus dazu geführt, dass Syrien den Hafen jetzt wieder unter eigene Kontrolle bekommen will. Außenministerin Annalena Baerbock habe sich auf ihren Reisen nach Damaskus und Riad klar für einen Abzug der russischen Truppen aus Syrien eingesetzt, heißt es. Sie habe dabei immer wieder unterstrichen, dass dies für Deutschland auch eine Frage der Sicherheit Europas sei.

Russlands Drehkreuz für Afrika

Russland operierte seit 2015 von Tartus aus, dort lagen Kriegsschiffe und Atom-U-Boote vor Anker. Der Hafen ermöglichte militärische Präsenz im Mittelmeer, diente als Basis für Marineübungen und als Drehkreuz für russische Aktivitäten in Afrika. Dabei spielte auch der Luftwaffenstützpunkt Hmeimim nahe der Hafenstadt Latakia eine zentrale Rolle. Von Hmeimim aus wurden russische Söldneroperationen zunächst in der Zentralafrikanischen Republik und später im Sudan, in Libyen, Mali und Burkina Faso durchgeführt.

Dort war erst die Wagner-Gruppe eingesetzt. Nach dem Sturz des ehemaligen Chefs Jewgeni Prigoschin operiert dort nun das russische Afrika-Korps, das dem russischen Verteidigungsministerium untersteht. In Ostlibyen sind nach Angaben des US-amerikanischen Institute for the Study of War 1.800 russische Kämpfer stationiert. Dazu kommen noch mehrere Tausend Männer in weiteren afrikanischen Ländern, deren Militärregierungen Russland freundlich gesinnt sind.

Der Abzug aus Syrien

Schon seit Anfang Dezember mehrten sich die Hinweise, dass Russland große Mengen an militärischer Ausrüstung und Truppen aus Syrien abzieht. So wurden etwa Handelsschiffe gesichtet, die, mit großen Frachtkränen ausgestattet, den Hafen von Tartus ansteuerten. Am vergangenen Heiligabend sank einer dieser Frachter, die mit Sanktionen belegte "Ursa Major", vor der spanischen Küste.

Zudem zeigen Flugdaten, die der Sender CNN ausgewertet hat, dass seit Mitte Dezember täglich mindestens ein russisches Transportflugzeug der Typen Antonow AN-124 oder Iljuschin IL-76, die große Fassungsvermögen besitzen, ab Hmeimim startete. Das Ziel: al-Khadim, ein Militärstützpunkt in der Nähe von Bengasi in Libyen.

Der neue Stützpunkt in Libyen

Das nordafrikanische Land befindet sich seit 2014 in einem Bürgerkrieg. Der Konflikt wurde im Jahr 2020 durch einen Waffenstillstand eingefroren, seitdem ist das Land geteilt. Der Westen mit der Hauptstadt Tripolis wird von einer international anerkannten Regierung kontrolliert. Im Osten herrscht Khalifa Haftar, der Befehlshaber über die Libysche Nationalarmee (LNA), eine der wichtigsten Machtgruppen aus dem Bürgerkrieg.

Mit Haftar verhandelt Russland nach Angaben französischer Militärexperten bereits seit über einem Jahr über eine Marinebasis an Libyens östlicher Mittelmeerküste. Dabei kommen wohl Bengasi oder Tobruk infrage, berichtet die "taz".