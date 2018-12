LIVETerroranschlag in Straßburg

Täter immer noch auf der Flucht – vier Tote bestätigt

12.12.2018, 02:17 Uhr | AFP, dpa, rtr, aj

Standbild aus einem Video, das Rettungswagen an einem Weihnachtsmarkt zeigt: Ein Schütze hat in Straßburg mehrere Menschen getötet. (Quelle: aptn/AP/dpa)

Angriff am Straßburger Weihnachtsmarkt: Vier Menschen werden nach offiziellen Angaben getötet, mindestens dreizehn verletzt. Der Täter ist auf der Flucht. Alle wichtigen Informationen hier.

Ein bewaffneter Angreifer hat nahe des Weihnachtsmarkts im elsässischen Straßburg am Dienstagabend mindestens vier Menschen erschossen und elf weitere verletzt. Der mutmaßliche Täter war auch Dienstagnacht noch auf der Flucht.



Er war nach Angaben des französischen Innenministers Christophe Castaner der Polizei bekannt. Die Polizei in Straßburg bestätigte, dass sie von einem terroristischen Hintergrund ausgehe. Der vermutlich radikalisierte Mann sei vor seiner Flucht von patrouillierenden Soldaten verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Polizei.





++ 02:00 Uhr: Macron sichert Straßburgern "Solidarität des ganzen Landes" zu ++

In seiner ersten Wortmeldung nach dem tödlichen Anschlag hat Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron den Betroffenen die Solidarität des ganzen Landes zugesichert. "Solidarität der gesamten Nation für Straßburg, unsere Opfer und ihre Familien", schrieb Macron in der Nacht zum Mittwoch auf Twitter.



Solidarité de la Nation tout entière pour Strasbourg, nos victimes et leurs familles. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 12, 2018

Zuvor hatte er laut Medienberichten an einer Krisensitzung im Innenministerium teilgenommen, die inzwischen beendet wurde.

++ 01:43 Uhr: EU-Parlamentarier sitzen fest: "Die Stimmung ist sehr bedrückt" ++

Der tödliche Anschlag am Straßburger Weihnachtsmarkt hat auch die Abgeordneten des EU-Parlaments in eine Ausnahmesituation gebracht. Der CDU-Europaabgeordnete Sven Schulze schilderte der "Bild"-Zeitung gegen Mitternacht am Telefon, das keiner in das Parlamentsgebäude in der Stadt im Elsass hinein dürfe - und auch niemand hinaus: "Es sind immer noch mehrere Hundert Menschen im Parlament. Abgeordnete, Mitarbeiter - als das Gebäude abgeriegelt wurde, herrschte Hochbetrieb. Die Stimmung ist sehr bedrückt. Viele fühlten sich an den Brüsseler Anschlag von 2016 erinnert. Keiner weiß momentan, wie es hier weiter geht."

++ 01:32 Uhr: Menschen sollen Straßburger Innenstadt in Richtung Norden verlassen ++

Nach dem Anschlag am Straßburger Weihnachtsmarkt sollen Menschen die Innenstadt in Richtung Norden verlassen. Dazu forderte die Polizei am frühen Mittwochmorgen via Twitter auf. Die Menschen sollten hingegen nicht in Richtung des südöstlich gelegenen Stadtteils Neudorf gehen. Dort war nach dem flüchtigen Tatverdächtigen gefahndet worden. Die Polizei rief die Bürger dazu auf, Ruhe zu bewahren und den Anweisungen der Sicherheitskräfte zu folgen.

++ 01:24 Uhr: Straßburg schließt Weihnachtsmarkt am Mittwoch ++

Nach dem Anschlag in Straßburg bleibt der Weihnachtsmarkt in der Stadt am Mittwoch geschlossen. Auch die kulturellen Einrichtungen der Stadt öffnen nicht, wie es in einer Mitteilung der Stadt am frühen Mittwochmorgen hieß.

Zusammen mit dem Weihnachtsmarkt in Dresden zählt der Straßburger Weihnachtsmarkt zu den ältesten Europas. Der "Christkindelsmärik" wurde 1570 erstmals erwähnt.

++ 12:58 Uhr: Zahl der Todesopfer bei der Attacke steigt auf vier ++

Bei der Attacke auf den Straßburger Weihnachtsmarkt sind nach Angaben des Bürgermeisters der Stadt vier Menschen getötet worden. Rund ein Dutzend Menschen sei verletzt worden, erklärte Bürgermeister Roland Ries in der Nacht auf Mittwoch. Zuvor war von zwei Toten ausgegangen worden.

++ 12:50 Französischer Innenminister will sich öffentlich äußern ++

Der französische Innenminister Christophe Castaner will sich in der Nacht zum Mittwoch (01.30 Uhr) in der örtlichen Präfektur vor den Medien äußern. Die Präfektur lud am frühen Morgen kurzfristig zu der Pressekonferenz ein. Teilnehmen wird demnach auch der Staatsanwalt von Paris, Rémi Heitz, der in Frankreich für Anti-Terror-Ermittlungen zuständig ist.

++ 12:46 Uhr: Macron beruft nach Anschlag in Straßburg Krisensitzung ein ++

Der französische Präsident Emmanuel Macron eine Krisensitzung einberufen. Macron traf am frühen Mittwochmorgen in Paris unter anderen mit Premierminister Édouard Philippe und Verteidigungsministerin Florence Parly zusammen. Zuvor war der französische Innenminister Christophe Castaner in Straßburg eingetroffen.







++ 12:37 Uhr: Berichte: Granaten in Wohnung des Straßburger Verdächtigen gefunden ++

Bei der Durchsuchung der Wohnung des mutmaßlichen Straßburger Angreifers am Dienstagmorgen sollen Stunden vor den Schüssen im Stadtzentrum Granaten gefunden worden sein. Das berichteten etwa der französische Sender France Info und die Zeitung "Le Parisien" am Dienstagabend. Eigentlich hätte der Mann am Dienstagmorgen wegen Mordverdachts verhaftet werden sollen, wie es unter Berufung auf Polizeiquellen hieß. Es handele sich um einen 29-Jährigen aus Straßburg.

++ 11:06 Uhr: Deutsche Bundespolizei warnt vor Grenzübertritt bei Straßburg ++



Die Bundespolizei in Baden-Württemberg warnt vor einem Grenzübertritt. "Sofern möglich vermeiden Sie bitte aktuell den Grenzübertritt im Bereich Kehl", schrieben die Behörden am Dienstag auf Twitter. Sie begründeten dies mit der laufenden Fahndung nach dem Täter. Die grenzüberschreitende Straßenbahn zwischen Deutschland und Frankreich verkehrte demnach nicht.