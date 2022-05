Vermummte greifen Fußballfans in Frankfurt an

BundesprÀsident Frank-Walter Steinmeier bei seiner Ankunft auf dem Flughafen Henri Coandă in Bukarest.

Bukarest (dpa) - BundesprĂ€sident Frank-Walter Steinmeier ist zu einem eintĂ€gigen Besuch in RumĂ€nien eingetroffen. In Bukarest wurde er von StaatsprĂ€sident Klaus Iohannis mit militĂ€rischen Ehren begrĂŒĂŸt.

Anschließend zogen sich beide zu einem GesprĂ€ch zurĂŒck, in dessen Mittelpunkt der russische Angriffskrieg in der Ukraine stehen sollte. Steinmeier will RumĂ€nien laut BundesprĂ€sidialamt versichern, dass Deutschland ein treuer BĂŒndnispartner sei. Das Land hat im Norden und SĂŒden eine gemeinsame Grenze mit der Ukraine.

Steinmeier sicherte der Ukraine in Budapest weitere deutsche Hilfe zu und betonte zugleich seine GesprĂ€chsbereitschaft gegenĂŒber PrĂ€sident Wolodymyr Selenskyj. "Wir Deutsche unterstĂŒtzen die Ukraine aus vollem Herzen", sagte Steinmeier am Mittwoch. Diese UnterstĂŒtzung bringe er bei Besuchen wie in RumĂ€nien zum Ausdruck - "und natĂŒrlich auch im Austausch mit meinem ukrainischen Amtskollegen, wenn das möglich ist".

Steinmeier setzt mit der Reise eine Besuchsserie an der Ostflanke der Nato fort. In den vergangenen Wochen war er in Lettland, Litauen, Polen und in der Slowakei gewesen. Überall hatte er betont, dass Deutschland zu seinen BĂŒndnisverpflichtungen in der Nato stehe. Wegen der als Zögerlichkeit empfundenen Linie von Kanzler Olaf Scholz bei der UnterstĂŒtzung der Ukraine mit Waffen waren bei den östlichen Partnern Zweifel an der ZuverlĂ€ssigkeit Deutschlands aufgekommen.