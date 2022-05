Au├čenpolitik Baerbock: G7-Gipfel in Schleswig-Holstein beginnt Von dpa Aktualisiert am 12.05.2022 - 18:53 Uhr Lesedauer: 3 Min. Bundesau├čenministerin Annalena Baerbock (B├╝ndnis 90/Die Gr├╝nen) gibt ein Pressestatement zu Beginn des Gipfeltreffens der Au├čenminister der G7-Gruppe der f├╝hrenden demokratischen Wirtschaftsm├Ąchte. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa./dpa)

Wangels (dpa) - Au├čenministerin Annalena Baerbock hat sich zur├╝ckhaltend zur ukrainischen Forderung nach der Lieferung westlicher Kampfjets ge├Ąu├čert.

Zu Beginn eines Treffens der Au├čenminister der G7-Gruppe der f├╝hrenden demokratischen Industrienationen in Wei├čenh├Ąuser Strand an der Ostsee verwies die Gr├╝nen-Politikerin am Donnerstag auf die bisherige Haltung zur Einrichtung von Flugverbotszonen. Auch zur Lieferung von "Flugmaterialien haben wir uns ja bereits deutlich positioniert".

Bundesregierung und Nato sind strikt gegen die Einrichtung einer Flugverbotszone ├╝ber der Ukraine, da bef├╝rchtet wird, dass es bei deren Durchsetzung zu einer direkten Konfrontation zwischen der Nato und Russland kommen k├Ânnte. Dann best├╝nde die Gefahr, dass sich der Krieg in der Ukraine dramatisch ausweitet.

Bei ihrem Besuch in Kiew an diesem Dienstag habe sie "dar├╝ber gesprochen, wie wir die Ukraine unterst├╝tzen k├Ânnen, vor allen Dingen bei ihrer Wehrhaftigkeit, bei ihrer Verteidigungsf├Ąhigkeit, ohne dazu beizutragen, dass die Nato Kriegsteilnehmer in diesem Krieg wird", sagte Baerbock.

Der ukrainische Au├čenminister Dmytro Kuleba hatte zuvor bei seinem Deutschland-Besuch die Lieferung westlicher Kampfjets und Raketenabwehrsysteme f├╝r die Verteidigung seines Landes gegen Russland gefordert. An diesem Freitag soll Kuleba an dem Treffen der G7-Au├čenminister teilnehmen.

G7 will Blockade ukrainischer Getreideexporte brechen

Die G7-Gruppe der f├╝hrenden demokratischen Industrienationen will au├čerdem sicherstellen, dass die Ukraine trotz des russischen Angriffskriegs ein bedeutender Getreideexporteur bleiben kann. Man berate gemeinsam dar├╝ber, wie man die derzeit von Russland ausge├╝bte Getreideblockade deblockieren und ukrainisches Getreide in die Welt bringen k├Ânne, sagte Baerbock. Derzeit seien wegen des Kriegs 25 Millionen Tonnen Getreide in ukrainischen H├Ąfen blockiert, insbesondere in Odessa.