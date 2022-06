Plan in Br├╝ssel war eigentlich, das Beschlussverfahren f├╝r das sechste Sanktionspaket am Mittwoch auf den Weg zu bringen. Zuvor war in der Nacht zum Dienstag nach langem Streit eine Einigung im Streit ├╝ber das geplante ├ľl-Embargo erzielt worden. Ungarn setzte durch, dass ├ľllieferungen per Pipeline zun├Ąchst ausgenommen werden.

Konkret w├╝rden Sanktionen gegen Kirill bedeuten, dass der Geistliche nicht mehr in die EU einreisen darf. M├Âglicherweise vorhandene Verm├Âgenswerte w├╝rden eingefroren. Der ungarische Ministerpr├Ąsident Viktor Orban hatte aber schon Anfang Mai Bedenken ge├Ąu├čert. "Ungarn wird seine Zustimmung nicht dazu geben, dass man mit Kirchenf├╝hrern auf eine solche Weise umgeht", sagte er. "Aus prinzipiellen Gr├╝nden ist das eine noch wichtigere Angelegenheit als das ├ľl-Embargo."

Viktor Orban bei einem EU-Treffen in Br├╝ssel (Archivbild): Der ungarische Ministerpr├Ąsident blockiert weitere Sanktionen gegen Russland. (Quelle: Nicolas Landemard/imago-images-bilder)

Russischer Vormarsch im Osten

Das ukrainische Milit├Ąr gestand ein, dass russische Truppen bei Gefechten in der umk├Ąmpften ostukrainischen Gro├čstadt Sjewjerodonezk im Gebiet Luhansk "teilweise Erfolg" haben. Der Feind habe die Kontrolle ├╝ber den ├Âstlichen Teil der Stadt, teilte der Generalstab am Mittwochabend mit. Der Sturm auf die Gro├čstadt dauere an, hie├č es. Die prorussischen Separatisten behaupteten, sie h├Ątten bereits mehr als 70 Prozent der Stadt unter ihre Kontrolle gebracht. Aus Luhansk hei├čt es aus ukrainischen Quellen, russische Einheiten w├╝rden gar 80 Prozent kontrollieren.

Sjewjerodonezk ist das Verwaltungszentrum in dem von der Ukraine kontrollierten Teil des Gebiets Luhansk. Um die Stadt wird seit Wochen gek├Ąmpft. Sollten die russischen Truppen die Stadt einnehmen, h├Ątten sie die komplette Kontrolle ├╝ber die Region Luhansk. Die Einnahme der Gebiete Luhansk und Donezk ist eins der von Putin ausgegebenen Ziele.

Die ukrainische Armee eroberte nach Milit├Ąrangaben im Gebiet Cherson 20 besetzte Ortschaften zur├╝ck. Aus diesen D├Ârfern sei etwa die H├Ąlfte der Bev├Âlkerung gefl├╝chtet, hie├č es. Unabh├Ąngig ├╝berpr├╝fbar waren die Angaben nicht. Es gibt aber seit Tagen Berichte ├╝ber Vorst├Â├če der ukrainischen Armee im S├╝den.

Raketenangriff nahe Lwiw