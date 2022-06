Ukraine-Besuch Noch vor G7-Gipfel: Scholz will offenbar nach Kiew reisen Von dpa Aktualisiert am 12.06.2022 - 05:58 Uhr Lesedauer: 3 Min. Einem Medienbericht zufolge will Bundeskanzler Olaf Scholz bald nach Kiew Reise - und zwar nicht alleine. (Quelle: Michael Kappeler/dpa./dpa)

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz plant einem Medienbericht zufolge eine Reise nach Kiew - und das noch vor dem G7-Gipfel Ende Juni.

Auch der französische PrĂ€sident Emmanuel Macron und der italienische Regierungschef Mario Draghi sollen mit dabei sein, wie die "Bild am Sonntag" am Samstag unter Berufung auf französische und ukrainische Regierungskreise berichtete. Ein Sprecher der Bundesregierung kommentierte den Bericht am Abend nicht. Aus dem ÉlysĂ©epalast in Paris hieß es nur: "Nein, wir bestĂ€tigen diese Information nicht."

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar sind bereits zahlreiche Staats- und Regierungschefs in die Ukraine gereist. Erst am Wochenende war EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zum zweiten Mal zu Besuch in der ukrainischen Hauptstadt. Dort sprach sie auch mit PrÀsident Wolodymyr Selenskyj.

G7-Gipfel Ende Juni

Die Ukraine hofft darauf, dass sie beim Gipfeltreffen der europĂ€ischen Staats- und Regierungschefs am 23. und 24. Juni zum EU-Beitrittskandidaten erklĂ€rt wird. Die EU-Kommission will in der kommenden Woche eine Empfehlung dazu abgeben - wobei eine Entscheidung ĂŒber den Kandidatenstatus eine etwaige Aufnahme nicht vorwegnimmt und auch nicht mit einem Zeitrahmen verbunden ist. Kurz nach dem EU-Gipfel treffen sich dann vom 26. bis 28. Juni unter Leitung von Scholz die G7-Staaten auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen.