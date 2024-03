EU-Staaten fordern sofortige Feuerpause im Gaza-Krieg

Nach Darstellung des Militärs wird bei dem Einsatz Schaden von Zivilisten, Patienten, Medizinern und medizinischer Ausrüstung ferngehalten. Die Angaben ließen sich allesamt zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Baerbock reist erneut in den Nahen Osten

16.10 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock reist erneut in den Nahen Osten. Seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober sei sie bereits sechs Mal in der Region gewesen und werde ein weiteres Mal an diesem Sonntag dorthin reisen, kündigt Baerbock in einer Aktuellen Stunde im Deutschen Bundestag zum Gaza-Krieg an. Sie wolle vor Ort sehen, "wie wir alle Hebel in Bewegung setzen können, so schwer das und aussichtslos das gerade scheint". Die Hamas müsse ihre Waffen niederlegen und die Geiseln freilassen, fordert Baerbock. Dann könne auch die erforderliche humanitäre Hilfe geliefert werden.

Brandanschlag auf israelische Botschaft in Den Haag

14.23 Uhr: Auf die israelische Botschaft in Den Haag ist nach Angaben der örtlichen Polizei ein brennendes Objekt geworfen worden. Eine verdächtige Person sei festgenommen worden. Weder die Polizei noch die Botschaft erläutern, um was für ein Objekt es sich gehandelt hat. Verletzt wurde niemand. Ähnliche Vorfälle häuften sich nach dem Beginn des Gazakriegs im Oktober. Im Januar wurde an der israelischen Botschaft in Schweden ein Sprengsatz gefunden.

USA in UN-Resolutionsentwurf erstmals für "sofortige Feuerpause" im Gazastreifen

13.12 Uhr: Die USA setzen sich im UN-Sicherheitsrat erstmals für eine "sofortige Feuerpause" im Gazastreifen ein. US-Außenminister Antony Blinken, der auf einer Nahostreise nach Stationen in Saudi-Arabien und Ägypten am Freitag auch in Israel erwartet wird, sagt, ein von Washington vorgelegter Resolutionsentwurf fordere "eine sofortige Feuerpause, verbunden mit der Freilassung der Geiseln". Insbesondere rund um das größte Krankenhaus im Gazastreifen gingen die Kämpfe unterdessen unvermindert weiter.

Die USA hatten im UN-Sicherheitsrat zuletzt bei mehreren Resolutionen, in denen sofortige Feuerpausen im Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas gefordert wurden, von ihrem Vetorecht Gebrauch gemacht. Blinken gab den Kurswechsel Washingtons am Mittwochabend bei einem Besuch in Saudi-Arabien bekannt.

"Wir haben tatsächlich eine Resolution vorgelegt, die jetzt dem Sicherheitsrat vorliegt, die eine sofortige Feuerpause verbunden mit der Freilassung der Geiseln fordert", sagt Blinken im Sender Al-Hadath. Er hoffe, dass davon ein "starkes Signal" ausgehe.

Fregatte "Hessen" schießt Drohne im Roten Meer ab

10.32 Uhr: Die deutsche Fregatte "Hessen" hat in den frühen Morgenstunden eine Drohne im Roten Meer abgeschossen. Der Angriff galt laut Bundeswehr einem zivilen Schleppverband. Die Überwasserdrohne konnte demnach durch den Bordhubschrauber zerstört werden. Huthi-Rebellen attackieren seit Wochen im Roten Meer Schiffe, die vermeintlich mit Israel in Verbindung stehen.