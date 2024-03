Newsblog zum Krieg in Nahost Fregatte "Hessen" schießt Drohne im Roten Meer ab Von dpa , lim , sic , cc , das , lma , fho , wan Aktualisiert am 21.03.2024 - 11:11 Uhr Lesedauer: 39 Min. Eine Artilleriekanone an Bord der Fregatte "Hessen" (Archivbild): Das Marineschiff hat eine Drohne abgeschossen. (Quelle: IMAGO/Valerijs Kostreckis.) Kopiert News folgen

Die USA sehen Fortschritte bei den Geisel-Verhandlungen. Im Westjordanland sterben drei Menschen. Mehr Informationen im Newsblog.

Fregatte "Hessen" schießt Drohne im Roten Meer ab

10.32 Uhr: Die deutsche Fregatte "Hessen" hat in den frühen Morgenstunden eine Drohne im Roten Meer abgeschossen. Der Angriff galt laut Bundeswehr einem zivilen Schleppverband. Die Überwasserdrohne konnte demnach durch den Bordhubschrauber zerstört werden. Huthi-Rebellen attackieren seit Wochen im Roten Meer Schiffe, die vermeintlich mit Israel in Verbindung stehen.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Israel – Mehr als 140 Kämpfer im Al-Schifa-Krankenhaus getötet

8.01 Uhr: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben am vergangenen Tag mehr als 50 bewaffnete Palästinenser im Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen getötet. Die Durchsuchung im größten Krankenhaus des Palästinensergebietes begann am Montag vor Tagesanbruch. "Seit Beginn des Einsatzes wurden in der Gegend um das Krankenhaus mehr als 140 Terroristen getötet", teilt das Militär mit. Die Aktion dauere an. Das Militär wirft der Hamas vor, die Klinik zum Verstecken von Kämpfern und zur Planung von Angriffen zu nutzen.

USA wollen Alternative zu Rafah-Offensive

3.30 Uhr: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat seinen israelischen Amtskollegen Joav Galant aufgefordert, Alternativen zu einer Bodenoffensive in der mit Flüchtlingen überfüllten Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens zu prüfen. Das Verteidigungsministerium in Washington teilte mit, Austin habe in einem Telefonat mit Galant am Mittwoch auf die Notwendigkeit hingewiesen, andere Handlungsoptionen als eine große Bodenoperation in Rafah zu erwägen. In dem Gespräch ging es den Angaben zufolge auch um dringenden Bedarf, mehr für den Schutz der Zivilbevölkerung zu tun und den Transport von Hilfsgütern in den Gazastreifen auf dem Landweg auszuweiten.

Blinken: Kommen Deal "immer näher"

0.25 Uhr: US-Außenminister Antony Blinken hält eine Einigung in den Verhandlungen über eine Feuerpause im Gaza-Krieg und die Freilassung weiterer Geiseln für möglich. Man komme einem Deal "immer näher", sagte Blinken in einem Interview mit einem saudischen Fernsehsender bei seinem Besuch in Dschiddah am Mittwoch. Die Differenzen zwischen den Verhandlungspartnern würden kleiner. "Ich denke, dass eine Einigung sehr gut möglich ist", sagte Blinken.

Seit Wochen vermitteln die USA, Katar und Ägypten zwischen der islamistischen Hamas und Israel. Ziel sind eine Feuerpause und der Austausch von Geiseln. Blinken machte deutlich, dass eine Übereinkunft von der Zustimmung der Hamas abhänge. Es sei ein "sehr starker Vorschlag" auf den Tisch gelegt worden, nun müsse man sehen, ob die Hamas diesem zustimme.

Mittwoch, 20. März

Wirbel um Netanjahu-Karikatur in Kanada

23.30 Uhr: Eine kanadische Zeitung ist am Mittwoch mit Antisemitismus-Vorwürfen konfrontiert worden, nachdem sie den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu in einer Karikatur als Vampir dargestellt hatte. Die französischsprachige Onlinezeitung "La Presse" aus Montréal zeigte Netanjahu mit spitzen Ohren und Krallen in einem langen Mantel auf dem Deck eines Segelschiffs. Das Bild erinnert an den Vampir aus dem Film "Nosferatu" aus dem Jahr 1922. Darunter war zu lesen: "Nosfenjahu auf dem Weg nach Rafah".

In antisemitischen Metaphern, die auch im Nationalsozialismus verwendet wurden, werden Juden mit Vampiren verglichen. Die Leitung von "La Presse" entschuldigte sich und erklärte, die Karikatur sei als Kritik an der israelischen Regierung und nicht am jüdischen Volk gedacht gewesen. Am Mittag war die Zeichnung entfernt.

Luftangriff im Westjordanland: Wohl drei Terroristen getötet

20.59 Uhr: Die israelische Luftwaffe hat in der Stadt Dschenin im besetzten Westjordanland ein palästinensisches Fahrzeug gezielt angegriffen. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Ramallah wurden dabei drei Menschen getötet und ein weiterer verletzt. Der Angriff eines Flugkörpers habe zwei ranghohen Mitgliedern der Terrororganisation Islamischer Dschihad gegolten, teilt die israelische Armee mit. Einer habe im vergangenen Jahr einen tödlichen Anschlag auf einen Israeli verübt, der Zweite sei "Kommandeur der Terror-Infrastruktur im Bereich von Dschenin".