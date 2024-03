Newsblog zum Krieg in Nahost Huthis sagen China und Russland freie Fahrt durchs Rote Meer zu Von dpa , lim , sic , cc , das , lma , fho , wan Aktualisiert am 21.03.2024 - 20:27 Uhr Lesedauer: 41 Min. Huthi-Rebellen im Jemen während einer Versammlung (Archivbild): Mit Drohnenangriffen auf Frachtschiffe machen sie seit Monaten das Rote Meer und den Golf von Aden unsicher. (Quelle: Hani Al-Ansi/Archiv./dpa) Kopiert News folgen

Die USA sehen Fortschritte bei den Geiselverhandlungen. Im Westjordanland sterben drei Menschen. Mehr Informationen im Newsblog.

Huthis sagen China und Russland freie Fahrt durchs Rote Meer zu

20.14 Uhr: Die radikal-islamischen Huthi haben nach eigenen Angaben China und Russland zugesagt, dass ihre Schiffe gefahrlos das Rote Meer befahren können. Dies sagt ihr Verhandlungsführer Mohammed Abdulsalam der Nachrichtenagentur Reuters.

Seit November werden immer wieder Schiffe von den Huthis attackiert. Nach ihrer Darstellung handelt es sich um Schiffe, die in Verbindung mit Israel stehen. Die Angriffe würden so lange weiter gehen, bis Israel seine Belagerung und die Angriffe auf die Palästinenser im Gazastreifen einstelle. Durch das Rote Meer führen einige der weltweit wichtigsten Schifffahrtswege.

Zum Schutz der Schifffahrt im Roten Meer haben die USA bereits Ende vergangenen Jahres die Initiative "Operation Prosperity Guardian" (etwa: Schutz des Wohlstandes) ins Leben gerufen, an der sich mehrere Länder beteiligen. Auch die deutsche Fregatte "Hessen" ist am Schutz der Handelsschifffahrt durch das Rote Meer beteiligt, sie nimmt am EU-Einsatz "Aspides" teil.

Israelische Delegation reist zu neuen Verhandlungen nach Katar

18.57 Uhr: Eine israelische Delegation reist an diesem Freitag für weitere Verhandlungen über eine Feuerpause im Gaza-Krieg sowie die Freilassung weiterer Geiseln nach Katar. Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu teilt mit, Netanjahu habe die Reise genehmigt. Die Delegation werde vom Chef des Auslandsgeheimdienstes Mossad angeführt. Sie werde sich in Doha mit dem CIA-Chef William Burns, dem katarischen Ministerpräsidenten Mohammed bin Abdulrahman Al Thani sowie dem ägyptischen Geheimdienstminister Abbas Kamel treffen, "um die Freilassung der Geiseln voranzubringen". Seit Wochen vermitteln die USA, Katar und Ägypten zwischen Israel und der islamistischen Hamas. Ziel sind eine Feuerpause und der Austausch von Geiseln gegen palästinensische Häftlinge.

Israels Armee: Weitere Terroristen in Schifa-Klinik getötet

16.53 Uhr: Die israelische Armee hat bei Gefechten im Schifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza nach eigenen Angaben Dutzende weitere Extremisten getötet. "Am vergangenen Tag wurden bei Schusswechseln mehr als 50 Terroristen eliminiert", teilte das Militär am Donnerstag mit. Seit Beginn des Einsatzes in der Klinik vor einigen Tagen wurden den Angaben nach somit mehr als 140 Terroristen in der Gegend getötet und 600 weitere festgenommen. Unter den Festgenommenen seien auch mehrere ranghohe Mitglieder der islamistischen Hamas und des Islamischen Dschihad, hieß es. Zudem hätten israelische Einsatzkräfte Waffenlager gefunden.

Nach Darstellung des Militärs wird bei dem Einsatz Schaden von Zivilisten, Patienten, Medizinern und medizinischer Ausrüstung ferngehalten. Die Angaben ließen sich allesamt zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Baerbock reist erneut in den Nahen Osten

16.10 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock reist erneut in den Nahen Osten. Seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober sei sie bereits sechs Mal in der Region gewesen und werde ein weiteres Mal an diesem Sonntag dorthin reisen, kündigt Baerbock in einer Aktuellen Stunde im Deutschen Bundestag zum Gaza-Krieg an. Sie wolle vor Ort sehen, "wie wir alle Hebel in Bewegung setzen können, so schwer das und aussichtslos das gerade scheint". Die Hamas müsse ihre Waffen niederlegen und die Geiseln freilassen, fordert Baerbock. Dann könne auch die erforderliche humanitäre Hilfe geliefert werden.

Brandanschlag auf israelische Botschaft in Den Haag

14.23 Uhr: Auf die israelische Botschaft in Den Haag ist nach Angaben der örtlichen Polizei ein brennendes Objekt geworfen worden. Eine verdächtige Person sei festgenommen worden. Weder die Polizei noch die Botschaft erläutern, um was für ein Objekt es sich gehandelt hat. Verletzt wurde niemand. Ähnliche Vorfälle häuften sich nach dem Beginn des Gazakriegs im Oktober. Im Januar wurde an der israelischen Botschaft in Schweden ein Sprengsatz gefunden.

USA in UN-Resolutionsentwurf erstmals für "sofortige Feuerpause" im Gazastreifen