Newsblog zum Krieg in Nahost Israel beschlagnahmt 800 Hektar im Westjordanland Aktualisiert am 22.03.2024 - 12:47 Uhr Israelische Soldaten im Westjordanland: Finanzminister Bezalel Smotrich erklärte, das Gebiet im Jordantal sei zum "Staatsgebiet" erklärt worden. (Quelle: Mohammad Jawad/apaimages/imago-images-bilder)

Die EU macht Druck auf Israel und fordert eine sofortige Feuerpause. Israel gibt an, hunderte Terroristen getötet und festgenommen zu haben. Mehr Informationen im Newsblog.

Luftwaffe will Hilfsflüge über Gaza so lange wie nötig fortsetzen

12.42 Uhr: Die Luftwaffe will ihre Hilfsflüge über Gaza so lange wie nötig fortsetzen. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte am Freitag in Berlin: "Wir reagieren da flexibel auf den Bedarf. Wir stehen bereit, solange wir mit unseren Partnern zusammen diese Hilfsflüge für notwendig erachten, wir sind da auch durchhaltefähig." Die Luftwaffe bleibe so lange, wie es Hilfsgüter zu verteilen gebe.

Stand Freitagmorgen habe sie vier Flüge absolviert, mit insgesamt 22 Tonnen an Hilfsgütern an Bord. Die Luftwaffe hatte am vergangenen Samstag damit begonnen, vor allem Lebensmittel über Gaza abzuwerfen.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes appellierte erneut an Israel, mehr humanitäre Hilfe auf dem Landweg nach Gaza zu ermöglichen. Das sei der effizienteste Weg, die leidenden Menschen zu versorgen. "Es geht um Kinder, um Mütter, um Männer, die hungern, und des geht darum, dass diese Menschen gut versorgt werden können", sagte er.

Israel beschlagnahmt 800 Hektar Land im Westjordanland

12.22 Uhr: Israel hat die Beschlagnahmung von 800 Hektar Land im besetzten Westjordanland verkündet. Finanzminister Bezalel Smotrich sagt, das Gebiet im Jordantal sei zum "Staatsgebiet" erklärt worden. Nach Angaben von israelischen Aktivisten handelt es sich um die größte Beschlagnahmung von palästinensischen Gebieten seit 1993.

Israelische Armee: Bei Sturm auf Krankenhaus hunderte Terroristen getötet

10.44 Uhr: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben beim Sturm auf das Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt über 500 Verdächtige festgenommen und hunderte Kämpfer getötet. "Diejenigen, die sich unseren Streitkräften nicht ergeben haben, haben gegen unsere Streitkräfte gekämpft und wurden eliminiert", teilte Armee-Sprecher Daniel Hagari am späten Donnerstagabend mit.

Unter den Gefangenen seien auch 358 Mitglieder der radikal-islamischen Gruppen Hamas und Islamischer Dschihad. Beide Organisationen wurden nach den Angaben von Hagari schwer geschädigt, seit Ausbruch des Krieges seien noch nie so viele Gefangene gemacht worden. Von Hamas und Islamischen Dschihad lagen zunächst keine Stellungnahmen vor.

Vergangenen Montag hatten israelische Soldaten den weitläufigen Krankenhaus-Komplex zum zweiten Mal seit November gestürmt. Nach Armee-Angaben verbirgt sich unter dem Gelände ein Tunnelnetz, das als Stützpunkt für palästinensische Kämpfer dient. Spezialeinheiten hatten mit "Täuschungstaktiken" die Kämpfer überrascht, sagte Hagari. Drei hochrangige Kommandeure des Islamischen Dschihad und mehrere hochrangige Hamas-Funktionäre seien festgenommen worden. Hamas und das medizinische Personal im Al-Schifa bestreiten, dass das Krankenhaus auch für militärische Zwecke genutzt wird.

Israel baut Anlage zur Personenkontrolle im Norden Gazas

7.58 Uhr: Die israelischen Streitkräfte errichten im Gazastreifen einem Medienbericht zufolge eine große Anlage, um geflüchtete Palästinenser vor einer Rückkehr in den Norden des abgeriegelten Küstenstreifens zu kontrollieren. Wie der israelische Fernsehsender Kan berichtet, entsteht die Anlage nahe der Küste an einem von der Armee ausgebauten Korridor, der von der israelischen Grenze bis zum Mittelmeer verläuft und das Küstengebiet teilt. Die Anlage soll so groß sein wie zwei Fußballfelder. Neben Sicherheitskontrollen werde auch geprüft, ob sie zur Lagerung von Hilfsgütern benutzt werden könnte, hieß es. In der Nähe befinde sich eine neue Anlegestelle an der Küste.

Israel: Rafah-Offensive auch gegen Willen der USA