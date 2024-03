Bericht: Gespräche in USA über Bodenoffensive geplant

Warnung: Listeriengefahr in Käse-Produkt

Israel und die USA wollen wohl doch über die Rafah-Offensive reden. Der Iran empfängt einen Hamas-Anführer. Mehr Informationen im Newsblog.

Israel und USA wollen offenbar doch über Rafah reden

2.40 Uhr: Vertreter Israels und der USA werden einem Medienbericht zufolge möglicherweise am Montag in Washington zu Gesprächen über Israels geplante Bodenoffensive gegen die Stadt Rafah im Gazastreifen zusammenkommen. Eigentlich sollte eine israelische Delegation schon in dieser Woche anreisen, um die Bedenken der USA anzuhören und Alternativen aufgezeigt zu bekommen. Doch Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte die Reise ab, nachdem der UN-Sicherheitsrat ohne Widerstand der USA eine Resolution mit der Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe verabschiedet hatte.

Die Israelis hätten vorgeschlagen, die Gespräche auf Montag zu verschieben, zitierte der US-Sender CNN am Freitag (Ortszeit) US-Beamte. Die Terminplanung werde allerdings dadurch erschwert, dass Israels Regierung bis zum Sonntag ein neues Gesetz zur Frage der Wehrpflicht für ultraorthodoxe jüdische Männer ausarbeiten muss. Von der Wehrpflicht sind diese seit Langem befreit.

Washington liefert weiter Waffen an Israel

1.22 Uhr: Die USA haben trotz Kritik an Israels Kriegsführung Insidern zufolge in den vergangenen Tagen weitere milliardenschwere Rüstungslieferungen an das Partnerland beschlossen. Das Paket umfasse Kampfflugzeuge und mehr als 2.300 Bomben, sagten zwei mit der Entscheidung vertraute Personen. Zuvor hatte die "Washington Post" darüber berichtet. Das Weiße Haus lehnte eine Stellungnahme ab.

USA begrüßen neues Palästinenser-Kabinett

1.12 Uhr: Die USA begrüßen die Nominierung eines neuen Kabinetts der Palästinensischen Autonomiebehörde, teilt das US-Außenministerium am Freitag (Ortszeit) mit. "Eine neubelebte Palästinensische Autonomiebehörde ist unerlässlich, um Ergebnisse für die palästinensische Bevölkerung im Westjordanland und im Gazastreifen zu erzielen und die Voraussetzungen für Stabilität in der Region zu schaffen", so Außenamtssprecher Matthew Miller in einer Erklärung.

Freitag, 29. März

Drohende Hungersnot: Israel kritisiert UN-Bericht

20:40 Uhr: Israel hat einen UN-Bericht hinsichtlich einer drohenden Hungersnot im Gazastreifen massiv kritisiert. Der in der vergangenen Woche erschienene Bericht, der international Besorgnis ausgelöst hatte, enthalte Ungenauigkeiten, zweifelhafte Quellen und Informationslücken, erklärte die zuständige israelische Behörde für zivile Angelegenheiten in den palästinensischen Gebieten (Cogat) am Freitag.

Dem in der vergangenen Woche veröffentlichten UN-Bericht zufolge befindet sich jeder zweite Bewohner im Gazastreifen in einer "katastrophalen Ernährungssituation". Wenn keine Maßnahmen ergriffen würden, stehe eine Hungersnot in den nördlichen Gebieten "unmittelbar bevor". Demnach sind derzeit etwa 1,1 Millionen Menschen im Gazastreifen aufgrund des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas von einer "katastrophalen Ernährungssituation" betroffen – die höchste Zahl, die je registriert worden sei.

Irans Generalstabschef empfängt Hamas-Führer Ismail Hanija

15.20 Uhr: Irans Generalstabschef Mohammed Bagheri hat Hamas-Führer Ismail Hanija in Teheran empfangen. Fast ein halbes Jahr nach Beginn des Gaza-Kriegs würdigte der iranische General den Kampf der islamistischen Organisation, wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim am Freitag berichtete.

Mit Blick auf das Massaker der Hamas am 7. Oktober in Israel sagte Bagheri: "Diese stolz bringende Operation hat den Mythos des unzerstörbaren Verbrechers Israel demontiert und Palästina zum vorrangigen Thema in der islamischen und gesamten Welt gemacht", sagte der Generalmajor.