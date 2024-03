Das israelische Militär teilte mit, dass die Streitkräfte ihre Operationen in der Umgebung des Al-Schifa-Komplexes in Gaza-Stadt fortsetzten. Dabei solle der Schaden für Zivilisten, Patienten, medizinische Teams und Ausrüstung möglichst gering gehalten werden. Beiden Seiten zufolge kam es auch zu Kämpfen um das Al-Schifa-Kankenhaus in Gaza-Stadt. Das vor Kriegsausbruch größte Hospital des Gazastreifens war zuletzt eine der wenigen Gesundheitseinrichtungen, die im Norden zumindest teilweise in Betrieb waren. Dort waren auch vertriebene Zivilisten untergebracht.

Israelischen Angaben zufolge haben die Streitkräfte Razzien in zentralen und südlichen Gebieten durchgeführt. Dabei hätten sich die Truppen einen Schusswechsel mit bewaffneten Palästinensern geliefert, bevor diese getötet werden konnten. Dort seien auch Waffen und Raketen gefunden worden. Der bewaffnete Flügel der radikal-islamischen Hamas erklärte, seine Kämpfer hätten israelische Streitkräfte in der Nähe des Nasser-Krankenhauses in Chan Junis angegriffen – eines der beiden Hospitäler der Stadt, die seit mehreren Tagen von israelischen Soldaten blockiert werden.

Baerbock: Palästinenser sollen in Gaza selbstbestimmt regieren

13.37 Uhr: Nach einem Ende des Gaza-Kriegs sollte Israel nach Ansicht von Außenministerin Annalena Baerbock die Kontrolle über den Küstenstreifen abgeben. Auf die Frage, wer dort nach Kriegsende das Sagen haben sollte, sagt die Grünen-Politikerin der Funke-Mediengruppe: "Die Palästinenserinnen und Palästinenser – frei von der Hamas, frei von Terror, selbstbestimmt und mit einer frei gewählten Regierung aller Palästinenser, also auch im Westjordanland." Das werde nicht von einem Tag auf den anderen passieren. "Aber wir dürfen gerade jetzt im Krieg den politischen Horizont nicht aus den Augen verlieren."

Mit arabischen Partnern arbeite die Bundesregierung Tag für Tag daran, dass die Zwei-Staaten-Lösung in Reichweite bleibt, sagt Baerbock. Dazu gehörten der Aufbau einer zivilen Infrastruktur, eine Reform der Palästinensischen Autonomiebehörde, der wirtschaftliche Wiederaufbau – und eine Sicherheitsstruktur, inklusive Sicherheitsgarantien für Israel und für die Palästinenser. "Und dazu gehört, die israelische Regierung daran zu erinnern, dass die Siedlungspolitik nicht nur einen palästinensischen Staat verbaut, sondern auch buchstäblich den Frieden. Denn nur die Zwei-Staaten-Lösung kann nachhaltigen Frieden und Sicherheit auch für die Menschen in Israel bringen." Hintergrund ist die umstrittene Ankündigung Israels, rund 800 Hektar im Westjordanland zu israelischem Staatsland zu erklären.

Aktivisten: Opferzahl nach Luftangriffen in Syrien steigt

9.07 Uhr: In Syrien sind bei schweren Luftangriffen in der Provinz Aleppo nach Angaben von Aktivisten mindestens 42 Menschen getötet worden. Unter den Todesopfern befänden sich neben syrischen Armeeangehörigen auch mindestens sechs Mitglieder der libanesischen Hisbollah, teilt die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien mit.