Steinberg: "Zeichen, dass eine Epoche zu Ende geht"

Noch drastischer war seine Einsch├Ątzung der USA. "Ich glaube, dass wir jetzt beobachten k├Ânnen, was passiert, wenn eine Supermacht keine Supermacht mehr ist". Zwar habe es zwischen den USA und Israel auch in der Vergangenheit oft Unstimmigkeiten gegeben, jedoch sei es bemerkenswert, wie sehr Netanjahu in letzter Zeit alle Warnungen der USA in den Wind geschlagen und damit Joe Biden geschadet habe.