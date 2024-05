Mehrere Länder wollen Palästina anerkennen Was für eine Zweistaatenlösung spricht Von dpa , JAF 23.05.2024 - 14:00 Uhr Lesedauer: 6 Min. Fahnen von Israel und Palästina auf einer Mauer (Symbolfoto): Es wird über eine Zweistaatenlösung diskutiert. (Quelle: IMAGO/Christian Ohde/imago) Kopiert News folgen

Auch wenn in Israel wenig Offenheit für die Option besteht, sprechen sich mehrere Länder für eine Zweistaatenlösung aus. Doch was würde das bedeuten?

Norwegen sowie die beiden EU-Länder Irland und Spanien haben angekündigt, Palästina als eigenen Staat anzuerkennen. Am 28. Mai soll der Schritt offiziell vollzogen werden. Die drei Länder erhoffen sich dadurch einen Impuls für die sogenannte Zweistaatenlösung, wonach Israelis und Palästinenser in Zukunft friedlich nebeneinander leben sollen.

Auch Deutschland und die USA sind grundsätzlich für eine solche Lösung, wollen aber vorher Verhandlungen zwischen Israel und Palästina. Doch wie würde eine Zweistaatenlösung aussehen und wie stehen die Beteiligten dazu? t-online beantwortet die wichtigsten Fragen.

Warum erkennen Norwegen, Irland und Spanien Palästina als Staat an?

Seit den Friedensbemühungen mit den Osloer Verträgen vor etwas mehr als 30 Jahren hätten Norwegen und viele andere Länder versucht, eine Strategie zu verfolgen, bei der die Anerkennung einer Friedenslösung folgen würde, sagte Norwegens Regierungschef Støre. "Das hat nicht funktioniert." Mehrere Gründe hätten dazu geführt, dass es richtig sei, Palästina jetzt anzuerkennen. Besonders der anhaltende Krieg in Gaza. Der Krieg sei der Tiefpunkt einer langfristigen negativen Entwicklung zwischen beiden Gebieten.

"Die Zeit zum Handeln ist gekommen", sagte Spaniens Ministerpräsident Sánchez in Madrid. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe trotz aller Aufrufe die "Zerstörung des Gazastreifens fortgesetzt" und bestrafe die Palästinenser weiter "mit Hunger und Terror", so der sozialistische Politiker.

Die Arabische Liga und mehrere arabische Staaten begrüßten die Ankündigung zur Anerkennung Palästinas. Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Abul Gheit, postete auf der Plattform X: "Ich gratuliere Palästina zu dieser positiven Entwicklung." Andere Länder sollten dem Beispiel folgen, forderte Gheit.

Wie reagiert Israel auf die geplante Anerkennung?

Israel lehnt eine Anerkennung Palästinas strikt ab und rief umgehend seine Botschafter aus Irland, Norwegen und Spanien zu Beratungen zurück. Außenminister Israel Katz schrieb auf X: "Israel wird angesichts derjenigen, die seine Souveränität untergraben und seine Sicherheit gefährden, nicht schweigen." Nach Angaben des Außenministeriums wurden zudem die Botschafter der drei Länder zu einer "ernsten Ermahnung" einbestellt.

"Die heutige Entscheidung sendet eine Botschaft an die Palästinenser und die Welt: Terrorismus zahlt sich aus", so Katz. Dieser Schritt sei eine Ungerechtigkeit gegenüber dem Andenken der Opfer des 7. Oktober, als die islamistische Hamas bei ihrem Terrorangriff in Israel ein Massaker mit mehr als 1.200 Getöteten verübte. "Israel wird nicht schweigen – es wird weitere schwerwiegende Folgen haben", schrieb Katz.

Was ist die Zweistaatenlösung?

Das Modell, das wieder verstärkt ins Spiel gebracht wird, ist die sogenannte Zweistaatenlösung. Damit ist ein unabhängiger palästinensischer Staat gemeint, der friedlich Seite an Seite mit Israel lebt. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in der jüngeren Vergangenheit mehrfach auf diese Regelung hingewiesen und die Hoffnung geäußert, dass nach einem Sieg über die terroristische Hamas die Chancen auf eine friedliche Koexistenz zweier Staaten realistischer sein könnte als in den vergangenen Jahren.

Die Bundesregierung will allerdings auch daran festhalten, dass die Akzeptanz eines palästinensischen Staats erst am Ende von Verhandlungen zwischen Israel und Palästinensern über eine Zweistaatenlösung stehen kann.