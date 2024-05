Die Hamas behauptet, israelische Soldaten entführt zu haben. Robert Habeck kritisiert Israel für Vorgehen in Gaza. Mehr Informationen im Newsblog.

CSU-Generalsekretär: Habeck-Äußerung zu Israel "beschämend"

8:55 Uhr: CSU-Generalsekretär Martin Huber hat Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) für seinen Vorwurf des Völkerrechtsbruchs an Israel scharf kritisiert. "Die Aussagen von Robert Habeck sind unfassbar und beschämend", sagt Huber der Deutschen Presse-Agentur. Der Wirtschaftsminister gieße "Öl ins Feuer der ohnehin schon antisemitisch aufgeheizten Stimmung in Deutschland."

Huber wirft Habeck vor, damit "das Narrativ der Hamas und der Israel-Hasser" zu bedienen. Seine Vorwürfe grenzten an Täter-Opfer-Umkehr. "Er reiht sich damit ein in die antiisraelischen Propagandisten des linken Antisemitismus. Dieser darf keinen Platz in unserer Gesellschaft haben", sagte der CSU-Generalsekretär.

Israel: Massenproteste gegen Netanjahu

8.31 Uhr: Samstagnacht ist es in mehreren Städten in Israel erneut zu Massenprotesten gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gekommen. Wie die "Times of Israel" berichtet, fordern die Demonstranten den Rücktritt von Netanjahu, vorgezogene Wahlen und eine Einigung über die Freilassung der von der islamistischen Hamas in Gaza festgehaltenen Geiseln. Bei einer zentralen Kundgebung in Tel Aviv mit nach Angaben der Organisatoren mehr als 80.000 Teilnehmern sei es zu Festnahmen gekommen, hieß es.

Die Protestler werfen Netanjahu vor, vor dem Überfall der Hamas am 7. Oktober im israelischen Grenzgebiet Warnungen ignoriert zu haben. Zudem machten sie ihn für das Schicksal der noch mehr als hundert Geiseln verantwortlich. Wenn die Regierung jetzt keine Einigung über ihre Freilassung erziele, "wird Israel letztendlich gezwungen sein, den Krieg ohne die Rückkehr der Geiseln zu beenden", zitiert die Zeitung eine Angehörige der Entführten.

0.20 Uhr: Das israelische Militär hat in der Nacht zum Sonntag die Behauptung der radikalislamischen Hamas zurückgewiesen, nach der mehrere israelische Soldaten im Norden des Gazastreifens gefangen genommen worden seien. "Die IDF (Israelische Verteidigungsstreitkräfte) stellen klar, dass es keinen Vorfall gibt, bei dem ein Soldat entführt wurde", so das Militär in einer Erklärung. Der Sprecher der Al-Qassam-Brigaden, Abu Ubaida, teilte zuvor in einer aufgezeichneten Botschaft mit, seine Kämpfer hätten eine Gruppe israelische Soldaten in Jabalia in einen Hinterhalt gelockt und einige von ihnen festgenommen.

Ein Video sowie Fotos die Gefangennahme von israelischen Soldaten sollen nach Angaben der Hamas den Vorfall bestätigen. Die Terrororganisation veröffentlichte ein Video, auf dem zu sehen ist, wie eine verletzte Person in einem Tunnel über den Boden geschleift wird, sowie Fotos, die militärische Ausrüstung und Waffen zeigen. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Inhalt des Videos und die Fotos nicht unabhängig überprüfen. Seitens der Hamas gab es keine Angaben darüber, wie viele israelische Soldaten gefangengenommen worden sein sollen.

Samstag, 25. Mai

Hamas dementiert Berichte über Gesprächstermin am Dienstag

20.02 Uhr: Ein Vertreter der Hamas dementiert Medienberichte über eine Wiederaufnahme von Gesprächen über eine Feuerpause am Dienstag in Kairo. Es gebe keinen Termin, sagt der Hamas-Repräsentant der Nachrichtenagentur Reuters.

US-Schiffe vor Gazastreifen auf Grund gelaufen

19.44 Uhr: An der vom US-Militär gebauten Schiffsanlegestelle am Gazastreifen sind am Samstag vier US-Schiffe auf Grund gelaufen. Das für den Nahen Osten zuständige US-Zentralkommando Centcom teilte mit, die Schiffe hätten sich bei starkem Seegang losgerissen. "Zwei Schiffe liegen jetzt am Strand in der Nähe der Anlegestelle vor Anker", teilte Centcom mit. "Das dritte und das vierte Schiff liegen an der Küste Israels in der Nähe von Aschkelon auf Grund."

Das US-Militär betonte, kein US-Soldat werde den Gazastreifen betreten. Die israelische Marine sei bei der Bergung der Schiffe behilflich. Bei dem Vorfall sei niemand verletzt worden und die Anlegestelle sei weiterhin "voll funktionsfähig".

Kreise: Israel will Verhandlungen über Geiselfreilassungen wieder aufnehmen