Wurden denn konkrete Vereinbarungen getroffen?

Zumindest wurde das nicht bekannt. Es gab nur die allgemeinen Zusicherungen, dass man auch in Zukunft noch enger zusammenarbeiten wird. Momentan bauen Russland und China eine neue Gaspipeline, aber das Projekt stockt. Darüber sollen Putin und Xi nicht einmal geredet haben. Unvorstellbar, vor allem, weil die Rohstoffgeschäfte für Russland eine zentrale Bedeutung haben.

Droht dieses Projekt zu scheitern?

Nein, die Pipeline wird wahrscheinlich kommen. Ich glaube, dass Xi Putin zeigen möchte, wer am längeren Hebel sitzt. Wir wissen außerdem nicht, wie ihr persönliches Verhältnis tatsächlich ist. Das, was vor den Kameras passiert, ist natürlich eine Fassade. Es ist gut vorstellbar, dass Xi sich schwertut, Putin zu steuern. Deswegen ist es für Peking gut, im Notfall einen Hebel – wie etwa eine Gaspipeline – in der Hand zu haben.

Trotzdem könnte Xi diese Treffen mit Putin weniger zelebrieren.

Genau, und das sehen viele Chinesen kritisch. Sie werden mittlerweile in Europa und in Deutschland weniger empfangen, bekommen schwieriger Termine. Deswegen sehen sich chinesische Geschäftsleute teilweise als Kollateralschaden von Xi Jinpings Politik. Sie verstehen den Präsidenten in dieser Frage nicht. Immerhin könnte er Putin auch in einem seiner abgelegenen Paläste am Schwarzen Meer treffen.

Sie haben gesagt, dass Xi am längeren Hebel sitzt. Wie wahrscheinlich ist es, dass China in naher Zukunft einen Schlussstrich unter Putins Krieg in der Ukraine zieht?

Es kommt darauf an, wie geduldig Xi ist und wie lange er diesen Krieg noch tolerieren möchte. Das lässt sich nicht genau sagen. Es ist unwahrscheinlich, dass außenpolitischer Druck Xi dazu bewegen würde, sondern es müsste innenpolitische Diskussionen geben – und dafür gibt es schon Zeichen.

Zum Beispiel?

Das wichtige Dritte Plenum der chinesischen Kommunistischen Partei wurde von November auf Juli verschoben. Bei diesem wichtigen Treffen bereitet das Zentralkomitee traditionell Reformen für die nächsten fünf bis zehn Jahre vor. Es wurde eigentlich in der Vergangenheit nur verschoben, wenn China größere Veränderungen plante – auch in der Außenpolitik. Also denke ich schon, dass es momentan sehr große Unzufriedenheit in China gibt. Xi steht unter Druck.