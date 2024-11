Kopiert News folgen

Die diplomatischen Spannungen zwischen Moskau und Washington sind groß. Beide Länder setzen deshalb auf ein Instrument aus dem Kalten Krieg: den "Heißen Draht".

Russland hat am Donnerstag die Ukraine beschossen – vermutlich mit einer neuen experimentellen Mittelstreckenrakete namens Oreschnik. Das Geschoss ist prinzipiell in der Lage, Nuklearsprengköpfe zu transportieren, was in diesem Fall allerdings nicht passiert ist. Über den Angriff und besonders darüber, dass es sich nicht um eine Nuklearwaffe handelt, haben die Russen die USA bereits vorab informiert, erklärte eine US-Sprecherin.

Dazu nutzten Moskau und Washington "Kanäle zur Verringerung nuklearer Risiken", also Kommunikationskanäle, die das Risiko möglicherweise nuklearer Eskalationen auch im Falle schwerer Konflikte so gering wie möglich halten sollen. Diese Verbindung blickt auf eine lange Vorgeschichte zurück: Ihre Ursprünge liegen in der Zeit des Kalten Krieges.

Die Kuba-Krise und der "Heiße Draht"

Die USA und die Sowjetunion richteten den sogenannten "Heißen Draht" am 30. August 1963 ein – kurz nach Beendigung der Kuba-Krise, in der die Sowjets Mittelstreckenraketen auf Kuba und damit in geopolitischer Nähe der USA stationiert hatten.

In dieser Zeit warteten die Präsidenten Kennedy und Chruschtschow wegen Verbindungsproblemen teils stundenlang auf Antworten voneinander – Zeit, die beide in der sich zuspitzenden Krise eigentlich nicht hatten.

Unter dem starken Eindruck der Kuba-Krise hatten USA und Sowjetunion nun ein gemeinsames Ziel: einen Atomkrieg zu verhindern, der womöglich durch schlechte oder völlig fehlende Kommunikation ausgelöst werden könnte.

Das gelang: Trotz höchster diplomatischer Spannungen und gegenseitiger Aufrüstung schwappte der Kalte Krieg zwischen den Sowjets und den USA nie in einen heißen oder gar einen Atomkrieg über.

Das "Rote Telefon" und der Fernschreiber

Symbolisch dafür steht das "Rote Telefon", das die Amerikaner buchstäblich "Hot Line" nannten. Genutzt wurde es für Gespräche zwischen Moskau und Washington wohl so gut wie nie. Um Missverständnisse zu vermeiden, setzte man stattdessen auf schriftliche Kommunikation, also Fernschreiber. Die Leitungen liefen von Moskau durch Nordeuropa – genauer gesagt: Helsinki, Stockholm, Kopenhagen und London – bis nach Washington.

Verschlüsselt wurden die Nachrichten mit einem sogenannten One-Time-Pad-Verfahren, bei dem ein Verschlüsselungscode genutzt wird, der mindestens so lang ist wie die Nachricht selbst. Es gilt bei korrekter Anwendung als nicht zu knacken. Sowjets wie Amerikaner hätten maximalen Wert auf Sicherheit gelegt, erklärte der Historiker Bernd Greiner der Deutschen Welle im vergangenen Jahr.

Die erste Nachricht von Washington nach Moskau im Jahr 1963 lautete übrigens: "The quick brown fox jumps over the lazy dog 0123456789". Warum genau dieser Satz? Alle Buchstaben und Ziffern eines englischen Fernschreibers sind in dieser Nachricht enthalten – so konnten die Maschinen auf Fehler überprüft werden.

Genutzt wurde der Kommunikationskanal danach offiziell nur sporadisch, unter anderem 1967 während des Sechstagekriegs im Nahen Osten zwischen Israel und den arabischen Nachbarn Jordanien, Syrien und Ägypten. Was genau in diesen Telefonaten besprochen wird, ist meist nicht öffentlich.

Der "Heiße Draht" heute