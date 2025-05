Aktualisiert am 19.05.2025 - 19:18 Uhr

US-Präsident Donald Trump (l.) und Kremlchef Wladimir Putin haben am Nachmittag telefoniert. (Archivbild) (Quelle: Pavel Bednyakov/AP/Pool via AP/dpa/dpa-bilder)

Am Montag haben US-Präsident Trump und Kremlchef Putin zwei Stunden lang telefoniert. Anschließend äußerte sich zunächst Putin.

Kremlchef Wladimir Putin hat sich nach einem rund zweistündigen Gespräch mit US-Präsident Donald Trump über den Ukraine-Krieg nach Angaben russischer Staatsmedien zufrieden geäußert. Er habe am Montag ein "sehr, sehr, informatives und nützliches" Telefongespräch mit Trump geführt, teilten mehrere Agenturen unter Verweis auf Putin mit.

Moskau sei bereit, mit der Ukraine an einem Memorandum über künftige Friedensgespräche zu arbeiten, hieß es. Trump sei für eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts. Eine Waffenruhe sei möglich, wenn das Memorandum ausgearbeitet sei. Auch US-Sender bestätigten, dass das Telefonat beendet sei, berichteten aber zunächst nichts darüber, wie die US-Seite das Telefonat interpretiert.

Vor Telefonat mit Putin: Trump "frustriert"

Das Telefonat folgte auf die ersten direkten Gespräche zwischen Delegationen Russlands und der Ukraine seit mehr als drei Jahren am Freitag in Istanbul. Das Treffen endete aber ohne Annäherung in der Frage einer Waffenruhe.