Aktualisiert am 19.05.2025 - 21:09 Uhr

Aktualisiert am 19.05.2025 - 21:09 Uhr Lesedauer: 7 Min.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Nach dem Telefonat von US-Präsident Trump und Kremlchef Putin kündigt er neue Sanktionen gegen Russland an. (Quelle: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler/imago)

Italien begrüßt Papst-Angebot zu Friedensgesprächen

Russland: Zeitplan für Ukraine-Feuerpause kein Thema beim Telefonat

Merz: Europa wird Druck auf Moskau durch Sanktionen erhöhen

Europa und die USA wollen nach Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Ukraine hin zu einem Waffenstillstand im Abwehrkampf gegen Russland "eng begleiten". Auch wolle Europa den Druck auf Moskau durch Sanktionen erhöhen, schrieb Merz am Abend auf der Plattform X, nachdem US-Präsident Donald Trump die europäischen Partner über sein Telefonat mit Russlands Präsident Wladimir Putin unterrichtet hatte. Darauf hätten sich die Europäer mit dem US-Präsidenten verständigt.

Trump und Putin hatten rund zwei Stunden miteinander gesprochen. Im Anschluss stellte der US-Präsident sofortige Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine im Vatikan in Aussicht. Weitere Details nannte er jedoch nicht - etwa dazu, wer genau dort am Tisch sitzen soll.

Von der Leyen dankt Trump für "unermüdliche Bemühungen"

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat US-Präsident Donald Trump "für seine unermüdlichen Bemühungen um einen Waffenstillstand in der Ukraine" gedankt. In einem Beitrag auf X schrieb sie zudem, es sei wichtig, dass sich die USA weiterhin engagierten.

Hintergrund ist ein Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin, über das Trump anschließend die EU-Kommissionspräsidentin und einige europäische Staats- und Regierungschefs nach Angaben des Bundeskanzleramtes unterrichtete. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nahm an dieser Unterrichtung ebenfalls teil.

Kreml: USA und Russland planen neuen Gefangenenaustausch

Russland und die USA wollen in einem neuen Gefangenenaustausch nach Kremlangaben jeweils neun Inhaftierte freilassen. Darüber hätten der russische Präsident Wladimir Putin und sein US-Kollege Donald Trump bei ihrem Telefonat gesprochen, teilte Kremlberater Juri Uschakow der russischen Agentur Interfax zufolge mit.

Trump stellt Friedensgipfel im Vatikan in Aussicht

Am Montag haben US-Präsident Trump und Kremlchef Putin zwei Stunden lang telefoniert. Anschließend äußerte sich zunächst Putin. Den ganzen Artikel lesen Sie hier .

Weißes Haus: Alles liegt auf dem Tisch – auch Sanktionen

Das Weiße Haus hat vor dem Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin angekündigt, dass in dem Gespräch über den Ukraine-Krieg alle Optionen auf dem Tisch liegen – auch neue Sanktionen. Trump sei auch bereit, Putin persönlich zu treffen, sagt seine Sprecherin.

US-Vizepräsident JD Vance warnte unterdessen vor einer Sackgasse in den Gesprächen über Russlands Krieg gegen die Ukraine. "Wir sind uns bewusst, dass wir uns hier in einer Sackgasse befinden", sagte Vance am Montag vor Reportern. "Ich denke, der Präsident (Donald Trump) wird dem (russischen) Präsidenten Putin sagen: 'Hören Sie, ist das Ihr Ernst? Ist das wirklich Ihr Ernst?'".