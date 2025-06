Newsblog zur Lage in Nahost

Aktualisiert am 13.06.2025 - 06:35 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Dieses von den Israelischen Verteidigungsstreitkräften am 13. Juni 2025 veröffentlichte Foto zeigt den israelischen Armeechef Eyal Zamir (r.), der im Lagezentrum der israelischen Luftwaffe in Israel die Angriffe gegen den Iran überwacht. (Quelle: IMAGO/IDF/imago)

Israels Armee greift Atomanlagen im Iran an. Teheran kündigt Vergeltung an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Israel bereitet sich auf Gegenangriff in den nächsten Stunden vor

Israel bereitet sich nach den Angaben zweier Behördenvertreter auf einen Gegenangriff des Iran in den nächsten Stunden vor. Teil eines Vergeltungsschlags könnten Hunderte ballistische Raketen sein, sagten sie. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu warnte die Bevölkerung, dass die Menschen möglicherweise längere Zeit in Schutzräumen verbringen müssten. Sie sollten sich nach den Vorgaben des Militärs richten.

Iran macht USA "verantwortlich für Konsequenzen" israelischer Angriffe

Der Iran hat den USA vorgeworfen, von den massiven israelischen Angriffen auf sein Staatsgebiet gewusst zu haben. Die Angriffe hätten "nicht ohne die Koordinierung und Genehmigung der Vereinigten Staaten ausgeführt worden sein" können, erklärte das Außenministerium in Teheran. Das Ministerium machte die USA direkt "für die gefährlichen Auswirkungen und Folgen des Abenteurertums des zionistischen Regimes verantwortlich". Die USA haben eine Beteiligung zuvor bereits dementiert.

Israels Staatsflugzeug "Wing of Zion" hat abgehoben

Israels offizielle Regierungsmaschine "Wing of Zion" ist laut Flugzeugverfolgungsportalen am frühen Freitagmorgen vom Ben-Gurion-Flughafen, Tel Aviv, abgeflogen. Das berichtet die "Times of Israel". Über den Zielort ist nichts bekannt.