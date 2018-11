Wegen Plänen für Europa-Armee

Trump attackiert Macron: "Zahlt für die Nato oder lasst es sein!"

13.11.2018, 15:43 Uhr | dru, t-online.de, AFP

Misstöne zwischen den USA und Frankreich: Trump und Macron am Wochenende in Paris. (Quelle: Kamil Zihnioglu/AP/dpa)

Das Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs ist keine zwei Tage alt, da zieht US-Präsident Trump verbal schon wieder in die Schlacht. Erneut nimmt er Frankreichs Präsident Macron ins Visier.

Die Kränkung bei Donald Trump sitzt offenbar immer noch tief. Der US-Präsident hat erneut die Pläne des französischen Staatschefs Emmanuel Macron kritisiert, eine kontinentale Armee in Europa aufzubauen. Jüngst bezeichnete er sie als "sehr beleidigend". Trump erinnerte an das Schicksal Frankreichs in den beiden Weltkriegen. Zugleich forderte er erneut, dass Frankreich mehr für die Nato zahlen muss.

Nur zwei Tage nach den Gedenkfeierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren wütete Trump auf Twitter: "Emmanuel Macron schlägt den Bau einer eigenen Armee zum Schutz Europas gegen die USA, China und Russland vor. Aber es war Deutschland in den Weltkriegen Eins und Zwei – Wie ging das für Frankreich aus? Sie begannen schon Deutsch in Paris zu lernen bevor die USA auftauchten. Zahlt für die Nato oder lasst es sein!"

Macron hatte in der vergangenen Woche in einem Radio-Interview gesagt, ohne eine "wahre europäische Armee" könnten sich die Europäer nicht verteidigen. Trump hatte die Pläne bei Twitter als "sehr beleidigend" kritisiert. Bei den Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkrieges bemühten sich die beiden Staatschefs sichtlich um einen freundlichen Umgang.

Der US-Präsident beschrieb Macrons Idee einer europäischen Armee als Manöver, um von dessen niedrigen Popularitätsraten abzulenken: "Er hat nur versucht, das Thema zu wechseln."