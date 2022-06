Energiecharta: Der Vertrag, der Deutschland noch Milliarden kosten könnte

Die Klage richtet sich gegen zwölf europäische Länder, auch Deutschland ist dabei. In diesen Staaten säßen Konzerne, die bereits Gebrauch von Klagen aufgrund von Klimaschutzanstrengungen gemacht hätten. Der Vorwurf: Der Energiecharta-Vertrag treibe durch seinen Schutz für Investitionen in fossile Rohstoffe die Erderhitzung voran, Unwetterkatastrophen würden dadurch häufiger. Die Aktivisten sehen ihre Menschenrechte gefährdet.

"Ich weiĂź, was Nicht-Handeln bedeuten wird"

Im Gespräch mit t-online erzählt sie: "Ich habe die sogenannte Jahrhundertflut miterlebt, das Wasser stand in meinem Haus. Ich weiß also, was Nicht-Handeln im Zusammenhang mit der Klimakrise bedeuten wird." Nach einem halben Jahr sei sie mit ihrer Familie wieder in das Haus eingezogen – der Wiederaufbau werde jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen, berichtet sie.