Konflikt zwischen den USA und China um Taiwan: Dann bricht die Hölle los

Xi tritt nun als der starke Führer auf, der sich die – in seinen Augen – Provokation der USA nicht gefallen lässt. In großen Teilen der chinesischen Bevölkerung gibt es den tief verankerten Glauben, dass der Westen China kleinhalten will, um so den Aufstieg des Landes zur führenden Supermacht zu verhindern. Die Narben des europäischen Kolonialismus sind auch in China noch deutlich sichtbar und der daraus resultierende Nationalismus wird im Westen oftmals unterschätzt. Besonders in der Taiwan-Frage ist nicht nur die autokratische Führung ein Wegweiser für die Gesellschaft: Ein Präsident, der die Insel aufgeben würde, könnte sich aktuell in China wahrscheinlich nicht lange an der Macht halten.