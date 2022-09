Angriff auf Armenien: Nutzt Aserbaidschan den Ukraine-Krieg aus?

Aserbaidschan greif Armenien an – erneut. Doch die Situation ist so brenzlig wie lange nicht mehr, auch aufgrund des Ukraine-Krieges.

Doch diesmal geht es nicht um die De-facto-Republik Bergkarabach, in der vor allem Armenier leben, auf die aber beide Länder Anspruch erheben. Zumindest nicht nur: Kurz nach Mitternacht (Ortszeit) haben aserbaidschanische Truppen armenische Stellungen in den Städten Goris, Sotk und Deschermuk mit Artillerie, Drohnen und großkalibrigen Waffen angegriffen, so das armenische Verteidigungsministerium. Die Ziele befinden sich demnach auf armenischem Gebiet, unter anderem in Grenznähe zu Bergkarabach. Aber auch bis zu 50 Kilometer ins Landesinnere sind Angriffe erfolgt, so etwa südlich des bei Touristen beliebten Sewansees. Auch zivile Infrastruktur ist unter Beschuss genommen worden. Die armenischen Truppen hätten "notwendige Maßnahmen" ergriffen, um den Vorstoßversuch Aserbaidschans abzuwehren, hieß es aus Eriwan.