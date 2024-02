Das "klassische" Ende eines Krieges erhoffen sich die Verantwortlichen durch eine Art Entscheidungsschlacht. Wie es die russische Führung zu Beginn der Invasion der Ukraine am 24. Februar 2022 mit der geplanten schnellen Einnahme Kiews geplant hatte?

In der Neuzeit gab es kaum größere Kriege, die tatsächlich durch eine solche frühe Schlacht militärisch eindeutig entschieden wurden – mit den Ausnahmen von Königgrätz 1866 im preußisch-österreichischen Konflikt und 1870 in der Schlacht von Sedan zwischen Frankreich und den deutschen Staaten. Aber diese Hoffnung von Politikern und Militärs steht oft am Beginn langer Kriege: also mit überlegenen Waffen, einem besonderen Siegeswillen und mit perfekter Vorbereitung einen einmal ausgebrochenen Krieg schnell zu gewinnen, um dann wieder der Diplomatie das Heft des Handelns zu überlassen. Doch historisch ist dieses Szenario die Ausnahme.

Was passiert, wenn ein Siegfrieden ausbleibt?

Häufig entwickelt sich dann ein Erschöpfungs- oder Abnutzungskrieg, so wie an der Westfront im Ersten Weltkrieg seit Ende 1914. In gewisser Weise erinnert das an die Situation zwischen Russland und der Ukraine. Wobei Russland zumindest im Augenblick – auch wegen mangelnder Unterstützung der Ukraine seitens des Westens – immer mehr Fortschritte erzielt, politisch wie militärisch.

Ist das Szenario eines militärischen Sieges Russlands damit gewachsen?

Eine Einschätzung in diese Richtung wäre noch verfrüht, denn die ukrainische Armee und die Zivilbevölkerung haben ihre Fähigkeit zum entschiedenen Widerstand und zu einer beeindruckenden Resilienz bewiesen. Aber es gilt eben, dass ein Krieg in der Regel nicht endet, solange auch nur eine Seite sich noch irgendwelche Chancen auf dem Schlachtfeld ausrechnet. An dieser Stelle lohnt sich auch die Betrachtung einer weiteren Frage, die für das Ende von Kriegen große Bedeutung hat: Gibt es einen glaubwürdigen Vermittler?

Ein solcher ist nicht in Sicht.

Zumindest nicht im Augenblick, und das beunruhigt mit Blick auf die Chancen, einen Ausgang aus dem Krieg zu finden. Ein Vermittler muss für beide Seiten nicht nur glaubwürdig sein, sondern auch ein robustes Mandat besitzen, also in der Lage sein, auch militärisch zu intervenieren, um die Bestimmungen eines Waffenstillstandes oder gar eines Friedensvertrags durchzusetzen. Wer diese Aufgabe übernehmen kann und will? Indien, Brasilien oder die Türkei können politisch vermitteln, aber zum robusten Mandat fehlt ihnen die Basis.