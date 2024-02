Diese europäischen Staaten haben Atomwaffen

Nach den Ausführungen von Donald Trump zur Nato debattieren europäische Staaten über mehr Souveränität in Verteidigungsfragen. Auch europäische Atomwaffen sind plötzlich wieder ein Thema.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat erneut die Bereitschaft der USA infrage gestellt, europäisches Nato-Gebiet zu verteidigen. Er würde Europa nur vor Russland verteidigen, wenn die europäischen Nato-Mitglieder ihre Rechnungen bezahlen . Trump weist immer wieder darauf hin, dass viele Nato-Staaten nicht genug Geld für ihre Verteidigung ausgeben. Die Kritik ist nicht neu, aber sie gewinnt dadurch an Brisanz, dass der Republikaner die Präsidentschaftswahl in den USA gewinnen könnte.

Deswegen sprechen nun europäische Nato-Mitglieder über mehr Autonomie von den USA in Verteidigungsfragen. Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katarina Barley, bezweifelte in einem Interview mit dem "Tagesspiegel" am Dienstag die Verteidigungsfähigkeit Europas und kann sich die Anschaffung eigener EU-Atomwaffen zur Abschreckung vorstellen.