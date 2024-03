Jan C. Behrends: Das ist die entscheidende Frage, der sich die russischen Dienste nun stellen müssen – insbesondere der Inlandsgeheimdienst FSB. Wie umfassend Moskau und Umgebung von Sicherheitskameras überwacht werden, haben wir bei der Beerdigung des Kreml-Gegners Alexej Nawalny Anfang März gesehen. Schwer vorstellbar, wie sich schwer bewaffnete Terroristen in diesem Raum frei bewegen konnten, noch schwererer vorstellbar, dass sie sogar ungehindert an einen Ort wie der Crocus City Hall gelangen konnten, wo sich Tausende Menschen versammelt hatten.

Jan Claas Behrends , Jahrgang 1969, forscht und lehrt am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF) Potsdam und der Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder. Der Historiker ist Experte für die Geschichte Osteuropas und hat die Gewaltkultur in der sowjetischen und postsowjetischen Gesellschaft von den 1970er-Jahren bis in die Gegenwart in verschiedenen Projekten untersucht.

Die Amerikaner haben ihre Staatsbürger in Russland wie auch die russischen Behörden am 7. März gewarnt, dass eine Gefahr droht. Was offiziell erklärt wird und auf informeller doch abläuft, ist schwer zu beurteilen. Wir wissen schlichtweg nicht, ob es noch eine irgendwie geartete Zusammenarbeit zwischen amerikanischen und russischen Diensten gibt. Ebenso wenig haben wir Kenntnis, ob die russische Seite nicht doch den Hinweisen von amerikanischer Seite nachgegangen ist.

So ist es. In seiner Rede am Samstag hat Putin jedenfalls anklingen lassen, dass er mit allen Seiten – wohl auch mit dem Westen – zur Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus bereit ist. Derartige Aussagen sind in Putins Biografie eher dem Jahr 2001 zuzuordnen, als die Terrororganisation al-Qaida am 11. September die Anschläge in den USA verübt hatte, als im Jahr 2024, in dem Russland die Ukraine vernichten will.