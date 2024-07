Der Krieg gegen die Ukraine verläuft allerdings nicht nach den Wünschen des Kreml.

Da ist Putins Strategie teils gescheitert. Hätte Russland die Invasion im Februar 2022 auch gestartet, wenn Putin gewusst hätte, was dann passieren wird? Das ist eine wichtige Frage und die Antwort lautet wahrscheinlich: nein. Denn der Preis für Russland ist immens, seine Wirtschaft hat sich nahezu vollständig in eine Kriegswirtschaft verwandelt, dazu die vielen Verluste an Soldaten und die zahlreichen trauernden Mütter. Das könnte ihm irgendwann Probleme machen.

In den Achtzigerjahren brachten Mütter der in Afghanistan gefallen sowjetischen Soldaten das Regime in Bedrängnis?

Das bereitet ihm sicher etwas Kopfzerbrechen. Allerdings hat Putin ziemliches Glück gehabt, dass die ukrainische Offensive im Jahr 2023 nicht besonders gut verlaufen ist. Der Westen hat die Nerven verloren, nun sorgt die amerikanische Innenpolitik für Unsicherheit. Vielleicht gelingt es Putin, aus dieser Situation etwas zu machen.

In Ihrem Buch "How to fight a war – Wie man einen Krieg führt" schreiben Sie, dass mehr Kriege verloren gehen oder unentschieden enden, als tatsächlich gewonnen werden. Ist Putin ein Hasardeur?

Es gibt wahrscheinlich andere Wege, wie er die von ihm erhoffte multipolare Welt schaffen könnte. Nun hat sich mit dem Beitritt Finnlands und Schwedens die russische Nato-Grenze verdoppelt. Für Russland ist das kein gutes Ergebnis. Auch beim Krieg in der Ukraine ist unklar, wie der Ausgang sein wird. Wenn der Westen die Nerven behält, wird sein Ende voraussichtlich kein gutes Ergebnis für Russland bringen. Es ist sehr, sehr riskant.

Hat der Westen denn eine Strategie, die Ihrer Definition entspricht?

Wir haben bereits über die Anzeichen gesprochen, die auf eine mangelhafte Strategie hinweisen. Dass die Ukraine den Krieg nicht verlieren darf, ist keine klare Strategie, so viel steht fest. Es bleibt abzuwarten, ob der Westen noch eine entwickeln wird. Wir haben noch nicht entschieden, was unsere Ziele in Bezug auf Russland sind: Wollen wir Russland aufhalten oder wollen wir es besiegen? Wollen wir einen Regimewechsel oder nicht? Deshalb haben wir auch noch nicht geklärt, was die notwendigen Mechanismen sind. In den Monaten nach der russischen Invasion 2022 stand der Westen so geeint da, das hat sich gelockert. Es ist geradezu eine Schande. Nun steht aber erst einmal die US-Präsidentschaftswahl im November an.