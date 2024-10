Russlands Angriff auf die Ukraine hat endgültig zum Bruch mit dem Westen geführt. Doch wie lebt es sich dort heute? Und wie könnte die Zukunft des Landes nach Putin aussehen? Russlandexperte Jens Siegert gibt Antworten.

Ein Russland ohne Wladimir Putin ist für viele Menschen kaum vorstellbar. Im Jahr 2000 wurde er erstmals zum Präsidenten gewählt, seitdem regiert er mit einer kurzen Unterbrechung von 2008 bis 2012 als Kremlchef. In dieser Zeit hat Putin Russland zu einem Land umgebaut, das völlig auf seine Person zugeschnitten ist. Kein Weg führt an ihm vorbei – und ein Ende dessen ist derzeit nicht in Sicht.

Der Politikwissenschaftler und Russlandkenner Jens Siegert lebt seit 1993 in dem Land, hat also die gesamte Regentschaft Putins miterlebt. Kommende Woche erscheint sein neues Buch "Wohin treibt Russland?". Im Interview mit t-online spricht er über sein Leben in Moskau und den Wandel, den das Land seit Beginn des großangelegten Angriffskriegs gegen die Ukraine durchmacht. Den Umgang des Westens mit Moskau kritisiert Siegert scharf: "Es ist wichtig, Russland deutliche Grenzen aufzuzeigen."

t-online: Herr Siegert, Sie leben seit rund 30 Jahren in Russland. Die russische Invasion in die Ukraine am 24. Februar 2022 hat den Blick vieler Menschen im Westen auf Russland grundlegend verändert. Wie lebt es sich als Deutscher in dem Land?

Jens Siegert: Grundsätzlich hat sich nach dem Angriff nicht viel verändert. Im Alltag bekommt man zumindest in Moskau nicht viel vom Krieg mit, im Süden des Landes sieht das natürlich anders aus. Auf den ersten Blick wirkt das Leben der Menschen in der Hauptstadt normal. Ich gehe ins Café oder einkaufen, besuche ein Theater und esse im Restaurant. Das hat sich alles nicht verändert. Die größeren Veränderungen spürt man andernorts.

(Quelle: Dekabristen e. V.) Zur Person Jens Siegert (*1960) ist ein deutscher Politologe, Journalist und Autor. Seit 1993 lebt er in Moskau, wo er unter anderem das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung sowie das EU-Projekt Public Diplomacy am Goethe-Institut leitete.

Erklären Sie das bitte.

Sehr viele meiner Freunde und Bekannten sind nicht mehr in Moskau, sowohl Russen als auch Ausländer. Einige westliche Ausländer haben Russland nach Beginn der Invasion aus Angst verlassen. Manche meiner russischen Kontakte, die stets regierungskritisch waren, sind gegangen, weil sie tatsächlich in Gefahr waren oder das Risiko einer politischen Verfolgung hoch war. Bei anderen gab es bereits Strafverfahren – auch sie haben sich dann ins Ausland abgesetzt. Wiederum sind andere von einer eigentlich kurzen Auslandsreise schlicht nicht zurückgekehrt.

Welche Veränderungen beobachten Sie noch?

Es gibt kein öffentliches politisches Leben mehr in Russland. Konnte man früher noch zu Diskussionsveranstaltungen oder öffentlichen Versammlungen gehen, so findet so etwas heute gar nicht mehr statt. Es gibt nur noch staatliche Propaganda.

Was hat das für Folgen?

Es ist noch immer möglich, sich privat zu treffen. Noch sind ja einige politisch denkende Menschen in Russland vorhanden, längst nicht alle sind gegangen. Man trifft sich dann etwa in einem Café und kann dort auch recht offen reden. Die meisten haben an solch öffentlichen Orten trotz staatlicher Repression keine Angst. Aber es gibt eben keine Orte mehr, an denen so etwas wie eine oppositionelle oder abweichende politische Meinung geäußert wird. Das ist vorbei.

Wie reagieren Russen, die nicht mit Ihnen befreundet sind, darauf, dass Sie Deutscher sind?

Auch da stelle ich bisher keine Veränderung fest, an diesem Punkt scheint die Staatspropaganda also noch nicht zu wirken. Wenn sich der Blick der Russen auf Deutschland ins Negative gewandelt haben sollte, dann eher auf einer abstrakten Ebene, also mit Blick auf den deutschen Staat oder die Bundesregierung, nicht aber gegen Einzelpersonen.

In Ihren Veröffentlichungen kritisieren Sie den Kreml bereits seit Jahrzehnten teils scharf. Wie sicher fühlen Sie sich mit Ihrer Arbeit in Russland?