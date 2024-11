Airline will Rekord-Flug in Plan aufnehmen

Kopiert News folgen

Ein wichtiges Datenkabel in der Ostsee wurde gekappt, alles spricht für einen Sabotageakt. Zeit für die Nato, in den Verteidigungsmodus zu gehen?

Am frühen Montagmorgen gegen 4 Uhr war die Verbindung im Datenkabel C-Lion1 plötzlich tot. Kurz darauf meldete der finnische Betreiber, dass das Unterseekabel durch äußere Einwirkung getrennt wurde. Die Leitung verläuft zwischen Rostock und Helsinki am Grund der Ostsee. Bald darauf meldeten auch Schweden und Litauen einen Schaden an dem Datenkabel, das ihre beiden Länder verbindet. War zunächst noch unklar, ob die Kabel versehentlich zum Beispiel durch Schiffsanker oder Schleppnetze gekappt wurden, deutet inzwischen vieles auf einen Sabotageakt hin.

"Niemand glaubt, dass diese Kabel aus Versehen durchtrennt worden sind", sagte am Dienstag Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel. Zurückhaltender äußerte sich sein finnischer Kollege Antti Häkkänen, der zu den möglichen Ursachen keine Vermutungen anstellen wollte.

Doch auch Häkkänen betonte, es werde in der ernsthaften Annahme ermittelt, dass "ein externer Akteur" beteiligt sei. Es würden nicht bloß Ermittlungen wie bei einer Naturkatastrophe angestellt. Im Gegensatz dazu sind bei der aktuellen Ermittlungen auch Sicherheitsdienste aus verschiedenen Ländern beteiligt. Außerdem koordinieren die beteiligten Länder Deutschland, Litauen, Schweden und Finnland ihre Anstrengungen, um die Ursachen für die Zwischenfälle zu klären.

Finnland: "Erste Informationen sind besorgniserregend"

Diese Ermittlungen laufen gerade an. Vilmantas Vitkauskas, Leiter des Nationalen Zentrums für Krisenmanagement in Litauen, erklärte t-online, Regierungsvertreter und Mitglieder des Krisenzentrums hätten sich am Dienstag mit den Sicherheitsdiensten und weiteren Institutionen ausgetauscht, um sich mit internationalen Verbündeten auszutauschen. "So wollen wir die wirklichen Gründe für die Zwischenfälle schnellstmöglich ans Tageslicht bringen", so Vitkauskas.

Sollte sich herausstellen, dass die Kabelschäden vorsätzlich entstanden seien, werde man in Litauen entsprechend reagieren, so der Sprecher des Krisenzentrums: "Wir werden die Widerstandsfähigkeit unserer kritischen Infrastruktur weiter stärken, eventuelle Anstifter und Täter ermitteln und sie vor Gericht stellen", erklärte Vitkauskas. Zum jetzigen Zeitpunkt sei es zu früh, um eindeutig zu sagen, dass es sich um einen Sabotageakt handele. Allerdings erklärte Vitkauskas weiterhin: "Wir müssen die Widerstandsfähigkeit der Nato- und EU-Staaten weiter stärken, um gemeinsam auf die russische hybride Kriegsführung zu reagieren."

Auch in Finnland ist man noch sehr vorsichtig damit, einen Verdächtigen zu benennen. "Wir nehmen den Zwischenfall natürlich sehr ernst", erklärte eine Sprecherin des finnischen Außenministeriums. "Die ersten Informationen sind besorgniserregend." Während die Untersuchungen, die von den schwedischen Behörden geführt werden, noch laufen, wolle man sich allerdings nicht weiter äußern, hieß es aus Finnland.

Steckt Russland hinter Sabotage-Serie in Europa?