News folgen Artikel teilen

Syriens neuer Regierungschef fordert Geflüchtete weltweit auf, nach Syrien zurückzukehren. Russland hat Assad zur Flucht verholfen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Syriens neuer Regierungschef fordert Geflüchtete zur Rückkehr auf

9.41 Uhr: Der neue Regierungschef Mohammed al-Baschir hat syrische Flüchtlinge in aller Welt dazu aufgerufen, in ihre Heimat zurückzukehren. "Mein Appell richtet sich an alle Syrer im Ausland: Syrien ist jetzt ein freies Land, das seinen Stolz und seine Würde wiedererlangt hat. Kommen Sie zurück!", so al-Baschir in einem Interview der italienischen Zeitung "Corriere della Sera".

Nach dem Ende der jahrzehntelangen Assad-Herrschaft müsse nun erst einmal Sicherheit und Stabilität in allen Städten Syriens wiederhergestellt werden, damit die Menschen zum normalen Leben zurückkehren können, erklärt al-Baschir. Es sei dann eines seiner wichtigsten Ziele, dem Land zu einem Aufschwung zu verhelfen. Dabei könnten Rückkehrer nach Syrien mit ihrer Erfahrung eine wichtige Rolle spielen. "Wir müssen unser Land wieder aufbauen und auf die Beine bringen, und wir brauchen die Hilfe aller", sagt er. Al-Baschir soll zunächst bis März im Amt bleiben.

SDF und Rebellen erreichen Waffenstillstandsabkommen in Manbidsch

5 Uhr: Die von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) und die von der Türkei unterstützten syrischen Rebellen erreichen unter Vermittlung der USA eine Waffenstillstandsvereinbarung in der nördlichen Stadt Manbidsch. "Die Kämpfer des Militärrats von Manbidsch, die sich seit dem 27. November gegen die Angriffe gewehrt haben, werden sich so bald wie möglich aus dem Gebiet zurückziehen", sagte SDF-Kommandeur Mazloum Abdi am frühen Mittwochmorgen. Das Abkommen sei erzielt worden, um die Sicherheit der Zivilbevölkerung zu gewährleisten.

Israel warnt die neuen Machthaber in Syrien

4.45 Uhr: Während die Rebellen in Syrien nach dem Sturz des Langzeitherrschers Baschar al-Assad mit einer Übergangsregierung Stabilität herstellen wollen, kommen aus Israel scharfe Warnungen an die neuen Machthaber. Jede Bedrohung für Israel werde unerbittlich bekämpft, machte Regierungschef Benjamin Netanjahu deutlich. Er hatte zuvor die fast restlose Zerstörung der militärischen Fähigkeiten des Nachbarlandes befohlen. Der Anführer der Islamistengruppe Hajat Tahrir al-Scham (HTS) sagte, Syrien sei auf dem Weg zu Stabilität und werde wieder aufgebaut.

Die Befürchtungen westlicher Staaten, dass das Blutvergießen in Syrien nach dem Sturz Assads weitergehen könnte, seien "unnötig", sagte HTS-Anführer Ahmed al-Scharaa dem Nachrichtensender Sky News. Zuvor war er unter seinem Kampfnamen Abu Mohammed al-Dschulani aufgetreten. Die Gefahr sei von Assads Regierung und pro-iranischen Milizen ausgegangen, sagte der Islamist. "Deren Beseitigung ist die Lösung."

Innenministerium sieht erhöhtes Risiko für "Syrien-Ausreisen"

3.30 Uhr: Das Bundesinnenministerium sieht durch den militärischen Erfolg von islamistischen Kämpfern in Syrien ein erhöhtes Risiko für Ausreisen von Islamisten aus Deutschland in die Region. Die Erfolge der Offensive durch die Miliz Hajat Tahrir al-Scham (HTS) könnten "die islamistische Szene in Deutschland motivieren, die Propaganda der HTS zu verbreiten sowie Ausreiseversuche in Richtung Syrien zu unternehmen und sich an dortigen Kämpfen zu beteiligen", teilte eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage der Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwoch) mit.

Die "weitgehend positive Wahrnehmung" der militärischen Erfolge gegen das Regime von Diktator Assad "in weiten Teilen" der dschihadistischen Szene könnte darüber hinaus eine "motivierende Wirkung auf potenzielle Ausreisende nach Syrien haben", erklärte das Ministerium weiter. Der überraschende Erfolg von Gruppierungen wie der HTS werde auch in dem Terrornetzwerk Al-Qaida nahestehenden Kreisen und vereinzelnd unter Sympathisanten der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) "positiv aufgenommen". "Generell können militärische Erfolge – soweit sie propagandistisch entsprechend instrumentalisiert werden – das Ansehen und die Attraktivität" dschihadistischer Gruppen erhöhen, fuhr die Sprecherin fort.

Zugleich hob das Innenministerium hervor, dass eine "Erhöhung der Gefährdungslage" durch dschihadistische Akteure der HTS in Deutschland zumindest vorerst nicht zu erwarten sei. Agenda und Strategie der Organisation würden sich anders als etwa beim IS auf Syrien fokussieren. "Anschläge in anderen Ländern lehnt die HTS offiziell ab", erklärte die Ministeriumssprecherin.

Union verlangt Rückkehrplan für syrische Flüchtlinge