Das hat sicherlich mit der beginnenden Debatte in den Vereinigten Staaten zu tun. Bei den Republikanern gab es Stimmen, die für Waffenlieferungen für die Ukraine eintraten, auch in der Administration des US-Präsidenten Barack Obama begann es allmählich zu brodeln. In Angela Merkels Erinnerungen gibt es eine aufschlussreiche Passage, in der sie berichtet, dass Obama der Ukraine die Lieferung von Defensivwaffen in Aussicht gestellt habe, falls die Verhandlungen in Minsk gescheitert wären. Auch telefonisch hat Obama Putin wohl die Lieferung amerikanischer Waffen an die Ukraine angedroht, falls die russische Aggression weitergehen würde. Diese Sprache versteht Putin sehr gut.