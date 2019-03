Neue Sipri-Studie

USA bauen Führung bei Waffenexporten deutlich aus

11.03.2019, 04:58 Uhr | AFP

Kämpfer einer islamischen Miliz in Somalias Hauptstadt Mogadischu: Der Waffenhandel macht viele Kriege erst möglich. (Quelle: imago/ Archivbild)

Nach einer neuen Studie des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri sind weltweite Waffendeals in den letzten fünf Jahren angestiegen. Auch Deutschland steigerte seine Waffenexporte deutlich.

Weltweit nimmt der Waffenhandel weiter zu. Die Gesamtsumme der internationalen Großwaffenverkäufe lag im Zeitraum 2014 bis 2018 um 7,8 Prozent über dem Vergleichszeitraum 2009 bis 2013, wie aus einer am Montag veröffentlichten Studie des Friedensforschungsinstituts Sipri in Stockholm hervorgeht. Die USA behaupten sich mit großem Abstand an der Spitze, Deutschland liegt auf Rang vier. Weltweit größter Waffenbezieher ist Saudi-Arabien.

Die fünf größten Waffenexporteure bleiben die USA, Russland, Frankreich, Deutschland und China. Diese Top fünf stehen im Berichtszeitraum 2014 bis 2018 für drei Viertel des weltweiten Waffenhandels. Deutschland tauschte mit Frankreich die Plätze, das nun auf Rang drei liegt. Die größten Importeure sind Saudi-Arabien, Indien, Ägypten, Australien und Algerien.

Unangefochten ist die Export-Spitzenposition der USA. "Die USA haben ihre Stellung als weltweit führender Waffenverkäufer weiter gefestigt", sagte Sipri-Expertin Aude Fleurant. 98 Länder bezogen US-Waffen. Die US-Exporte machen allein 36 Prozent des Waffenhandels weltweiten aus. Im Vergleich zum vorherigen Fünfjahreszeitraum stiegen sie um 29 Prozent. Mehr als die Hälfte aller Waffenexporte aus US-Rüstungsfabriken ist demnach in den vergangenen fünf Jahren in den Nahen Osten gegangen.

Waffenexporte aus Deutschland steigen deutlich

Deutschland steigerte seine Exporte um 13 Prozent. Von 2014 bis 2018 lag sein Anteil am weltweiten Waffenhandel bei 6,4 Prozent, von 2009 bis 2013 waren es 6,1 Prozent. U-Boote waren die meistverkauften deutschen Großwaffen.

Hauptabnehmer deutscher Waffen waren Südkorea (19 Prozent), Griechenland (10 Prozent) und Israel (8,3 Prozent). Die Top-Exportregion für deutsche Waffen war Asien und Ozeanien (30 Prozent), gefolgt von Europa (27), Nahost (25) und Südamerika (elf ) und Afrika (7,39).

Algerien als zweitgrößter afrikanischer Importeur nach Ägypten bezog aus Europa die meisten Waffen von Deutschland (10 Prozent). Aber auch Ägypten legte zu: "Russland Frankreich und Deutschland steigerten ihre Waffenverkäufe nach Ägypten in den vergangenen fünf Jahren dramatisch", sagte Sipri-Experte Pieter D. Wezeman.