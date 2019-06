Newsblog zu Angriffen auf Tanker

Besatzung zufolge hat "fliegendes Objekt" das Schiff getroffen

14.06.2019, 11:36 Uhr | dpa, AFP, rtr, t-online.de, js

Im Golf von Oman brennen Tanker, das US-Militär macht den Iran für die Angriffe verantwortlich. Der weist die Vorwürfe zurück. Droht ein Krieg? Die Krise im Überblick.

Am Donnerstag wurden zwei Tanker im Golf von Oman nahe dem Iran angegriffen

Die Besatzungen wurden in Sicherheit gebracht

US-Außenminister Mike Pompeo gab dem Iran die Schuld an den Angriffen

Das US-Militär veröffentlichte ein Video und Fotos, die belegen sollen, dass sich an einem der Tanker eine nicht explodierte Haftmine befunden haben solle und dass iranische Revolutionsgarden sie entfernten

Der iranische Außenminister Mohammed Sarif wies die Vorwürfe zurück

Die EU gibt derzeit noch keine Bewertung ab

Die Besatzung des einen Tankers hat nach Angaben der Schifffahrtsgesellschaft ein "fliegendes Objekt" gesehen

11.36 Uhr: Türkei ruft zur Besonnenheit auf

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat nach einem mutmaßlichen Angriff auf zwei Öltanker im Golf von Oman vor übereilten Reaktionen gewarnt. Die Vorfälle am Donnerstag seien wirklich sehr besorgniserregend, aber man dürfe nicht hastig reagieren, sagte er am Freitagvormittag in einem von CNN Türk übertragenen Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. "Das muss ernsthaft untersucht werden."

Zu den Vorwürfen der USA in Richtung Iran sagte er: "Wir denken, dass es keinen Zweck hat, das auf die Schnelle einem einzigen Land anzulasten." Man könne nicht behaupten, binnen weniger Stunden alle Beweise gefunden zu haben. Das könne die Spannungen in der Region nur steigern.

11.30 Uhr: EU gibt noch keine Bewertung ab

Der Auswärtige Dienst der EU schließt sich den US-amerikanischen Schuldzuweisungen gegen den Iran nach den mutmaßlichen Angriffen auf zwei Öltanker im Golf von Oman vorerst nicht an. "Wir sind dabei, die Lage zu bewerten und Informationen zu sammeln", sagte ein ranghoher EU-Beamter am Freitag in Brüssel.



Man habe es mit einer komplexen Situation zu tun und könne zum derzeitigen Zeitpunkt nur dazu aufrufen, größtmögliche Zurückhaltung walten zu lassen und Provokationen zu vermeiden. Er verwies darauf, dass es vermutlich am Montag bei einem EU-Außenministertreffen in Luxemburg Gespräche zum Thema geben werde.

11.22 Uhr: Emirate beklagen "gefährliche Eskalation"

Die Vereinigten Arabischen Emirate beklagen eine "gefährliche Eskalation" in der Region. "Der Angriff auf die Tanker im Golf von Oman ist eine besorgniserregende Entwicklung und eine gefährliche Eskalation", erklärte Außenstaatssekretär Anwar Gargasch am Freitag im Onlinedienst Twitter. Gargasch verurteilte auch einen Angriff der jemenitischen Huthi-Rebellen auf einen Flughafen in Saudi-Arabien, bei dem am Mittwoch 26 Zivilisten verletzt worden waren.

11.10 Uhr: Irans Präsident nennt USA "Bedrohung für die Stabilität"

Irans Präsident Hassan Ruhani hat die USA als "schwere Bedrohung für die Stabilität" in der Region und in der Welt bezeichnet. Die US-Regierung habe in den vergangenen zwei Jahren eine "aggressive Herangehensweise" gezeigt und "alle internationalen Regeln" verletzt, sagte Ruhani am Freitag bei einem Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in Kirgistans Hauptstadt Bischkek.

10.20 Uhr: Irans Außenministerium nennt Vorwürfe lächerlich

Das iranische Außenministerium hat den Vorwurf der USA zurückgewiesen, die Führung in Teheran stecke hinter den mutmaßlichen Angriffen auf zwei Öltanker im Golf von Oman. "Herr (Außenminister Mike) Pompeo: Ihr Verdacht ist zwar lächerlich, gleichzeitig aber auch besorgniserregend und gefährlich", sagte Außenamtssprecher Abbas Mussawi am Freitag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Anstatt grundlose Unterstellungen zu verbreiten, sollte man eher herausfinden, wer von solchen Krisen am Persischen Golf am meisten profitieren würde.

9.45 Uhr: Besatzung auf japanischem Tanker sah "fliegendes Objekt"

Die Besatzung des von einem mutmaßlichen Angriff im Golf von Oman getroffenen japanischen Tankers hat vor der zweiten Explosion an Bord ein "fliegendes Objekt" gesehen. "Die Besatzungsmitglieder sagen, dass sie von einem fliegenden Objekt getroffen wurden", sagte der Chef der Schifffahrtsgesellschaft Kokuka Sangyo, Yutaka Katada, am Freitag vor Journalisten. "Sie sagen, sie haben es mit eigenen Augen gesehen", fügte er hinzu.

Die Reederei erhielt nach Angaben ihres Chefs einen Bericht, aus dem hervorgeht, "dass etwas auf das Schiff zuflog". "Es gab eine Explosion, und es bohrte sich in das Schiff." Welcher Art und wie groß das fliegende Objekt gewesen sein könnte, geht aus der Berichterstattung derzeit nicht klar hervor.

Die mit Methanol beladene "Kokuka Courageous" wurde Katada zufolge am Donnerstag bei zwei Angriffen getroffen. Nach dem ersten mutmaßlichen Angriff habe die Besatzung "Ausweichmanöver" vorgenommen, das Schiff sei aber drei Stunden später erneut getroffen worden. Zur Art des ersten Angriffs lagen Katada zufolge zunächst noch keine Informationen vor. So berichtet es die Nachrichtenagentur AFP.

Die Explosionen lösten einen Brand an Bord aus, größere Schäden entstanden den Angaben zufolge aber nicht. Die Besatzung sei von Bord gebracht worden, ein Mitglied habe leichte Verletzungen erlitten. Mithilfe des US-Militärs seien Crewmitglieder wieder zum Schiff zurückgebracht worden, um die Notstromversorgung einzurichten. Es sei nicht davon auszugehen, dass das Schiff sinken könne.







Dass das Schiff von einem Torpedo getroffen worden sei, schloss Katada nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters aus.

Was passiert ist – ein Überblick, Stand 9 Uhr, 14. Juni 2019:

Am Donnerstag schickten zwei Tanker im Golf von Oman Notsignale: Sie waren angegriffen worden, wie genau, war da noch unklar. Betroffen waren am Donnerstag ein von einem deutschen Unternehmen gemanagter Frachter sowie das Schiff einer norwegischen Reederei. Die norwegische Seefahrtsbehörde bestätigte einen Angriff auf den Öltanker "Front Altair".

(Quelle: t-online.de)



Das norwegische Unternehmen Frontline meldete eine Explosion und einen Brand an Bord.



Die deutsche Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) teilte mit, der mit Methanol beladene Tanker "Kokuka Courageous" sei im hinteren Teil beschädigt und ein Besatzungsmitglied sei leicht verletzt worden. Die 21 Seeleute an Bord wurden von einem US-Marineschiff aufgenommen, wie ein Londoner Sprecher des in Singapur ansässigen Schiffsmanagement-Unternehmens sagte. Die Ladung sei intakt, der Frachter drohe nicht zu sinken. Auch die japanische Firma Kokuka Sangyo erklärte, ihr Tanker "Kokuka Courageous" sei betroffen.

Die USA machen den Iran für die Angriffe verantwortlich. "Es ist die Einschätzung der US-Regierung, dass die Islamische Republik Iran verantwortlich für die Angriffe ist, zu denen es heute im Golf von Oman kam", sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Donnerstag. Diese Einschätzung basiere unter anderem auf Geheimdienstinformationen, auf den eingesetzten Waffen und auf ähnlichen Angriffen in jüngster Vergangenheit.



In Bildern: Brennende Schiffe im Golf von Oman



Das US-Militär veröffentlichte ein Video, das die iranischen Revolutionsgarden belasten soll. Das US-Zentralkommando Centcom, das die amerikanischen Truppen im Nahen Osten führt, teilte mit, das Video zeige, wie ein Boot der Revolutionsgarden auf den Tanker "Kokuka Courageous" zufahre. Die Menschen an Bord des iranischen Schnellbootes vom Typ "Gaschti" seien dabei "beobachtet und aufgenommen" worden, wie sie eine nicht explodierte Haftmine wieder vom Schiffskörper entfernten.

Auf dem Video ist zu erkennen, wie sich Menschen an Bord eines Schnellbootes an der Wand eines Öltankers zu schaffen machen und von dort etwas zu entfernen scheinen. Das Boot fährt danach wieder weg von dem Tanker. Centcom sprach von einem "Haftminenangriff" im Golf von Oman.

Die Position des Tankers "Front Altair" der norwegischen Reederei Frontline im Golf von Oman auf einer von marinetraffic.com herausgegebenen Karte. Der Öltanker geriet nach einem Angriff in Brand, wie die norwegische Seefahrtsbehörde erklärte.



Pompeo sagte zuvor, die US-Einschätzung basiere unter anderem auf Geheimdienstinformationen, auf den eingesetzten Waffen und auf ähnlichen Angriffen in jüngster Vergangenheit. Betroffen waren am Donnerstag ein von einem deutschen Unternehmen gemanagter Frachter, der einer japanischen Firma gehört, sowie ein Schiff einer norwegischen Reederei. Beide Tanker wurden beschädigt, die Besatzungen wurden in Sicherheit gebracht.

Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif wies die Anschuldigungen der USA als "gegenstandslos" zurück. Sarif schrieb am Freitag im Onlinedienst Twitter, die US-Regierung habe "sofort" den Iran beschuldigt, ohne einen "Schnipsel" Beweise oder Indizien vorzulegen. Damit sei "mehr als klar", dass die US-Regierung nun zu einem "Plan B" und "Sabotage-Diplomatie" übergehe, um ihren "Wirtschaftsterrorismus" gegen den Iran zu verschleiern.