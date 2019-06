US-Drohne von Iran abgeschossen

Trump: "Denke, es war ein General oder irgendjemand"

20.06.2019, 22:15 Uhr | dpa, rtr, AFP, jmt

Eine US-Drohne: Die militärischen Spannungen zwischen Iran und den USA nehmen zu. (Quelle: US Navy/Northrop Grumman/Bob Brown/Reuters)

Der Abschuss einer US-Drohne durch den Iran verschärft die Spannungen zwischen Teheran und Washington. Iran bezichtigt die US-Regierung der Lüge, der US-Präsident beschwichtigt.

In der Golfregion wachsen die Spannungen nach dem Abschuss einer US-Drohne durch iranisches Militär. Allerdings zeigte sich US-Präsident Donald Trump bemüht, eine Eskalation zu vermeiden. "Ich denke, der Iran hat wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Ich denke, es war ein General oder irgendjemand, der einen Fehler mit dem Abschuss der Drohne gemacht hat", sagte er vor Reportern. Zuvor hatte er noch offen gelassen, ob die USA militärisch auf den Abschuss reagieren würden.



Streit um Abschussstelle

Der Iran bekräftigte seine Verteidigungsbereitschaft und kündigte an, man werde den Fall vor die Vereinten Nationen bringen "und zeigen, dass die Vereinigten Staaten lügen". Wenig später veröffentlichte Außenminister Jawad Sarif angebliche Koordinaten, wo die Drohne abgeschossen worden sein soll: Demnach erfolgte der Vorfall 15 Kilometer vor der iranischen Küste innerhalb der Hoheitsgewässer.

Auf einer Pentagon-Karte ist die Markierung für die Absturzstelle deutlich weiter von der iranischen Küste entfernt. "Iranische Berichte, dass dieses Flugzeug über dem Iran abgeschossen wurde, sind kategorisch falsch", sagte US-Luftwaffengeneral Joseph Guastella. Die Drohne sei rund 34 Kilometer vor der Küste Irans in internationalem Luftraum gewesen. Der Angriff sei unverantwortlich. Das Zentralkommando Centcom veröffentlichte ein Video, das den Abschuss der Drohne zeigen soll. Viel mehr als Rauch und ein scheinbar zu Boden fallender Punkt ist aber nicht zu erkennen.

"Nur Gott weiß, was morgen bringt"

Bringt der Vorfall die Region einem Krieg näher? Der einflussreiche US-Senator und Trump-Vertraute Lindsey Graham sagte: "Wir sind heute viel näher dran als gestern, und nur Gott weiß, was morgen bringt." Und weiter: "Hier ist, worauf sich der Iran vorbereiten muss: Schwere Schmerzen in ihrem Land." Wenn die Iraner den Kampf suchten, "dann werden sie ihn bekommen".

Trump hingegen beschwichtigte zunächst. Wenn es sich um ein bemanntes Flugzeug gehandelt hätte, "hätte das einen großen, großen Unterschied gemacht". Die iranischen Revolutionsgarden gaben sich kämpferisch: Die "rote Linie" des Irans seien seine Grenzen. "Jeder, der die überschreitet, wird zerstört und auch nicht mehr (in sein Land) zurückkehren", sagte General Salami.

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran nehmen seit Monaten zu. Erst am Montag hatte das Pentagon angekündigt, weitere 1.000 Soldaten in den Nahen Osten zu schicken, um US-Truppen und nationale Interessen der USA in der Region zu schützen. Bereits Ende Mai hatten die USA ihre Truppen im Nahen Osten wegen der "anhaltenden Bedrohung" durch iranische Kräfte um 1.500 Soldaten verstärkt.







Zuletzt waren Tanker im Golf von Oman angegriffen worden. Die USA beschuldigen den Iran, der jedoch dementiert. Die EU enthält sich noch einer Bewertung. Es häuften sich in den letzten Tagen allerdings auch Angriffe auf US-Einrichtungen im Irak, die pro-iranischen Milizen zugeordnet werden. Außerdem wird der Iran bald die im internationalen Atomabkommen mit dem Land festgelegte Obergrenze für Vorräte mit niedrig angereichertem Uran überschreiten.