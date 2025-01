In Senat und Repräsentantenhaus hat die parteipolitische Polarisierung einen neuen Höhepunkt erreicht.

So ist es. Jetzt, wo Trump in beiden Häusern Mehrheiten hat, lässt sich von ihm im Grunde durchregieren. Warum? Weil sich die ganze Fraktion der Republikaner im Repräsentantenhaus und im Senat wohl hinter ihn stellen wird. So etwas gab es in der amerikanischen Geschichte fast nie. Wir werden jetzt den Ernstfall erleben. Nun kann man immer auf ein paar Abweichler im republikanischen Lager hoffen, aber im Moment sieht es nicht so aus, als ob jemand entsprechendes Rückgrat zeigen wird.

Wie steht es um die Medien?

Trump findet natürlich Mittel und Methoden, sich auch die Medien gefügig zu machen. Öffentlich-rechtliche Medien gibt es in den USA eigentlich nicht, an den existierenden Qualitätsmedien regiert er einfach vorbei, indem er per Truth Social und X seine Botschaften an seine Anhänger rausgibt, ohne dass die hinterfragt werden. Dann nimmt er wiederum diejenigen Medien unter Beschuss, die ihn kritisieren.

Der Sender ABC verglich sich kürzlich in einer Verleumdungsklage mit Trump und zahlte Millionen.

Gerichtsprozesse waren bereits während Trumps Zeit als Immobilienhai in New York sein erprobtes Mittel. Er hatte immer reichlich davon am Laufen. Lieferanten oder Handwerker wurden nicht bezahlt, Trump war dann immer auf Nachlässe oder irgendeinen anderen Vorteil aus. Die eher liberale "Washington Post", die Jeff Bezos gehört, der mit Amazon reich wurde, machte zuletzt auch eher damit Schlagzeilen, dass sie nicht so kritisch über Trump schreiben durfte, wie sie eigentlich wollte.

Was ist mit den Bundesstaaten, die von Demokraten regiert werden?

Wenn Trump Widerstand entgegenschlägt, dann wird er aus den demokratisch regierten Bundesstaaten kommen, ja. Es gibt in den USA das Phänomen des "Trifecta", was bedeutet, dass entweder Republikaner oder Demokraten in einem Bundesstaat nicht nur den Gouverneur stellen, sondern auch die Mehrheiten in den Kammern des betreffenden Parlaments innehaben. In Staaten mit einem demokratischen Trifecta – dazu gehört Kalifornien – werden die Menschen weit weniger davon spüren, dass nun die Trumpisten in Washington am Ruder sind. Die Abtreibungsgesetzgebung wird sich dort nicht ändern, auch nicht die Sozialpolitik. Am Ende spielt aber die Zeit gegen Trump.

Inwiefern?