Tätigkeitsnachweis: Musk schickt E-Mail an Beamte

Ohne die Dokumentation ihrer Arbeitsleistung droht Bundesbediensteten in den USA nach Angaben von Tech-Milliardär Elon Musk die Entlassung aus dem Staatsdienst. In Absprache mit US-Präsident Donald Trump würden alle Bundesbediensteten in Kürze eine Email erhalten, "um zu verstehen, was sie vergangene Woche getan haben", erklärte der Trump-Berater am Samstag im Onlinedienst X. Das Ausbleiben einer Antwort werde "als Kündigung gewertet". Lesen Sie hier mehr dazu.

Meloni wirbt bei US-Rechten für Europa

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat bei der rechtskonservativen CPAC-Konferenz vor einer Spaltung zwischen Europa und den USA gewarnt. "Europa ist noch lange nicht verloren, und es wird auch nie verloren sein", sagte Meloni, die bei der jährlich stattfindenden sogenannten CPAC per Video zugeschaltet war. Bei dem Treffen kommen traditionell Trump-Fans, Rechtsnationale und die religiöse Rechte zusammen. Hier lesen Sie mehr dazu.

Trump: Musk soll bei Kürzungen aggressiver vorgehen

US-Präsident Donald Trump fordert den Milliardär Elon Musk auf, seine Anstrengungen zur Verschlankung der Bundesbehörden und Kosteneinsparungen zu verstärken. "Elon macht einen großartigen Job, aber ich würde gerne sehen, dass er aggressiver wird", schreibt Trump in Großbuchstaben in seinem sozialen Netzwerk Truth Social. "Denkt daran, wir müssen ein Land retten, aber letztendlich, um es größer zu machen als jemals zuvor. MAGA!"

Nachrichtenagentur verklagt das Weiße Haus

Die US-Nachrichtenagentur Associated Press (AP) verklagt Angestellte der US-Regierung wegen der Entscheidung, ihre Berichterstattung im Weißen Haus zu verhindern. Unter Berufung auf die Meinungs- und Redefreiheit reichte die AP am Freitag Klage in Washington ein.

Hintergrund des Konflikts mit der US-Regierung ist die Weigerung der AP, in ihrer Berichterstattung Donald Trumps Neubezeichnung für den Golf von Mexiko – "Golf von Amerika" – zu verwenden. Wiederholt hat das Weiße Haus zuletzt AP-Journalisten von Veranstaltungen ausgeschlossen und auch den Zugang zur Air Force One, dem Flugzeug des US-Präsidenten, verweigert.

Trump wirft der Nachrichtenagentur vor, sich nicht ans Gesetz zu halten und ihn und die Republikaner schlecht zu behandeln. Die Umbenennung der Meeresbucht hatte er per Exekutivorder verfügt. Die Presse und alle Menschen in den USA hätten das Recht, ihre eigenen Worte zu wählen, ohne von der Regierung Vergeltungsmaßnahmen erleiden zu müssen, argumentiert die Nachrichtenagentur in der Klage.